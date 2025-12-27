São Gonçalo: cerca de 80 conduções feitas de suspeitos a delegacias, após flagrante de prática de crimes, foram realizadas em parceria com a Central de Segurança - Divulgação

São Gonçalo: cerca de 80 conduções feitas de suspeitos a delegacias, após flagrante de prática de crimes, foram realizadas em parceria com a Central de SegurançaDivulgação

Publicado 27/12/2025 10:15

São Gonçalo - A Guarda Municipal de São Gonçalo alcançou resultados bastante positivos no ano de 2025. De 1° de janeiro de 2025 até o dia 19 de dezembro deste ano, foram realizadas 332 conduções, que resultaram em 162 prisões. Os números obtidos pelos agentes da corporação neste ano superam os dois anos anteriores, demonstrando o quanto as equipes estão empenhadas na segurança da população.

Os dados demonstram uma média de uma prisão para cada duas conduções, ressaltando a efetividade da atuação da corporação. Dentre as prisões deste ano, mais de 75% foram no combate aos furtos de cabos no município. Um dos destaques do mês de dezembro foi a prisão de um homem, na madrugada do dia 19, após as câmeras de monitoramento da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) flagrarem o suspeito furtando cabos na Rua Carlos Gianelli, no Boaçu, por volta das 3h30. No local, as equipes encontraram o suspeito com 20 metros de cabos de energia cortados e objetos cortantes (incluindo uma faca, uma serra, uma tesoura, um alicate e uma chave de boca). O suspeito foi detido, algemado e levado para a 72ª DP (Mutuá), sendo encaminhado posteriormente para a 73ª DP (Neves). Além disso, os agentes atuaram contra crimes como violência doméstica, lesão corporal, roubo, receptação, esteliontado, crime ambiental, adulteração de veículo, infração de trânsito, mandado judicial e outros.

No ano de 2025, cerca de 80 conduções feitas pela Guarda Municipal de suspeitos a delegacias após flagrante de prática de crimes foram realizadas em parceria com a Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG). Nestas ocorrências, geralmente, os suspeitos estavam em dupla. Coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, a Central é fundamental para auxiliar nas mais diversas ações das forças de segurança, concessionárias de prestação de serviços públicos e controle do sistema viário. Ao todo, a Central possui 440 câmeras de monitoramento espalhadas por pontos estratégicos da cidade, operando 24 horas, garantindo a celeridade na atuação dos agentes públicos e de segurança da cidade, contribuindo para o bem-estar para a população e o combate à criminalidade.

"As conduções totais do ano de 2025 somaram 332, das quais quase 50% resultaram em prisões, o que demonstra como a nossa atuação é focada na base da segurança pública, com resultados efetivos para a nossa cidade. Estamos agindo com a pronta resposta aos mais diversos crimes e integrados com as outras secretarias e com o Governo do Estado. Os números deste ano já superam os de 2024, quando foram feitas 64 prisões durante todo o ano, e os de 2023, quando ocorreram 26 prisões. A segurança pública é nossa prioridade. O trabalho é ininterrupto, ou seja, as equipes estão pelas ruas da cidade durante 24 horas por dia", afirmou o comandante da Guarda Municipal, Ewerton Mendes.

"A Guarda Municipal está comprometida em oferecer o melhor para a população. Durante o ano, foram realizadas diversas capacitações por parte da Guarda no Centro de Formação e Instrução da Guarda Municipal de São Gonçalo (CFIGMSG), responsável pela formação, instrução, capacitação e aperfeiçoamento dos agentes. Neste ano, foram concluídos cursos de primeiros socorros, de atuação dos agentes na Patrulha Maria da Penha e até mesmo o curso de capacitação “Stop The Bleed”, onde profissionais do Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), junto ao Núcleo de Estudos e Pesquisas (NEP) da unidade, ensinaram os agentes a reconhecer e conter sangramentos que representem risco de vida até que as equipes de emergência cheguem ao local da ocorrência. Nossos agentes estão cada vez mais preparados e em 2026 seguiremos firmes e fortes, com cada vez mais objetivos e propostas a serem alcançadas pelo bem da população", disse o secretário de Ordem Pública, Tenente Coronel Márcio Ribeiro.



Patrulha Maria da Penha - A Guarda Municipal possui um grupamento específico com foco no combate à violência contra a mulher. No ano de 2025, a Patrulha atuou em mais de 70 ocorrências de violência doméstica, com 12 conduções da vítima a locais seguros e de acolhimento ou dos suspeitos às delegacias e seis prisões. A Patrulha Maria da Penha contribui para proteção, monitoramento e acompanhamento das mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar que possuam medidas protetivas de urgência, de forma integrada às ações realizadas pela rede de atendimento que combatem a violência contra a mulher. O Grupamento atua diretamente em casos de agressões e ameaças contra a integridade de mulheres.

Onde denunciar violência contra a mulher



Disque 180 – Central de Atendimento à Mulher

Disque 190 – Em Situação de flagrante

Buscar a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM).



Serviços:

CEOM – Centro Especial de Orientação à Mulher Zuzu Angel (21) 3758-5060 / (21) 96427-0012 / (21) 99607-0043



Sala Lilás – Atendimento especializado para mulheres vítimas de violência (21) 2701-5622 | (21) 3715-2155 / (21) 99960-6715

Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres – subsecretariademulheressg@gmail.com

