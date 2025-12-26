São Gonçalo: Com a ceia especial, o governo municipal reforça o comprometimento com os pacientes e gonçalenses que buscam as unidades de saúde - Divulgação

São Gonçalo: Com a ceia especial, o governo municipal reforça o comprometimento com os pacientes e gonçalenses que buscam as unidades de saúdeDivulgação

Publicado 26/12/2025 08:08

São Gonçalo - O cuidado com a população gonçalense é uma prioridade da Prefeitura de São Gonçalo. Visando isso, a Secretaria de Saúde e Defesa Civil do município ofereceu, nesta noite de quarta-feira (24), véspera de Natal, ceias especiais para funcionários de plantão nas unidades de saúde e acompanhantes dos pacientes. Além disso, os pacientes também receberam refeições especiais, adaptadas para a dieta específica de cada tratamento.

No cardápio das unidades de saúde estavam os itens comuns de toda a ceia natalina, incluindo aves assadas e farofa, além de acompanhamentos, como macarronese e empadão, e sobremesas, como pudim e bolos. As ceias aconteceram nas seguintes unidades: Hospital de Retaguarda Gonçalense, no Centro; Unidades Municipais de Pronto Atendimento (Umpas) do Pacheco, Nova Cidade e Santa Luzia; prontos-socorros Central (PSC) e Infantil (PSI), ambos no Zé Garoto; Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, em Alcântara; Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto; e Hospital do Câncer e do Coração de São Gonçalo (HCCOR), na Lagoinha. Todas as unidades têm funcionamento ininterrupto.

Com a ceia especial, o governo municipal reforça o comprometimento com os pacientes e gonçalenses que buscam as unidades de saúde, já que são os funcionários que prestam os atendimentos médicos, das mais distintas especialidades, e que salvam vidas. É o que afirma o prefeito Capitão Nelson. "Essa iniciativa promove um ambiente mais humanizado, fortalecendo vínculos, amenizando a saudade e gerando conforto emocional a todos que passam as festas dentro do hospital. É cuidado muito importante que sempre buscamos oferecer neste fim de ano, com muitas pessoas hospitalizadas, passando o feriado longe de suas casas e de suas famílias! Além disso, nossos funcionários têm prestado um trabalho de excelência pela cidade e merecem esse carinho especial", disse. "Ao proporcionar esse momento de cuidado e confraternização, os hospitais reafirmam seus valores de respeito, empatia e gratidão, contribuindo para o bem-estar de todos. Mais do que uma refeição, trata-se de um gesto que simboliza carinho e cuidado com quem está longe de casa. Buscamos sempre proporcionar o melhor ambiente para os nossos profissionais atuarem e essa ceia simboliza também um gesto de agradecimento a todos que se dedicaram a trabalhar conosco neste ano, salvando vidas e tornando São Gonçalo uma cidade cada vez melhor", disse o secretário municipal de Saúde e Defesa Civil, Gabriel Mello.

"A ceia de Natal oferecida aos profissionais de plantão tem como principal intuito valorizar e reconhecer o trabalho daqueles que dedicam essa data ao cuidado com o próximo. Da mesma forma, pacientes e acompanhantes também recebem uma refeição especial no Natal e no Ano Novo, como gesto de acolhimento em um momento tão sensível, marcado pela distância do lar e dos familiares. A ceia foi pensada para realmente ter os itens que uma ceia comum, em cada residência, possui, trazendo esse espírito natalino para dentro das unidades de saúde também", finalizou a coordenadora geral de Nutrição da Secretaria de Saúde, Priscilla Vieira.



