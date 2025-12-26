São Gonçalo: o candidato que não for contemplado entrará na lista de espera das três opções de escola escolhidas na pré-matrícula - Fábio Guimarães

Publicado 26/12/2025 08:04



São Gonçalo - Quem deseja estudar em uma das escolas ou creches conveniadas da rede municipal de São Gonçalo deve ficar atento. As inscrições para a pré-matrícula terminam neste domingo (28), exclusivamente pelo site https://prematricula.saogoncalo.educacaomais.com.br com resultado divulgado no dia 15 de janeiro de 2026.

No caso de pré-matrícula de novos estudantes com deficiência intelectual, deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, TEA (Transtorno do Espectro Autista), altas habilidades e superdotação, o responsável deverá anexar no site de inscrição o laudo médico que comprove tais informações, emitidos por órgãos competentes. A efetivação da matrícula dos alunos remanejados acontece de 12 a 16 de janeiro de 2026, direto na unidade. Os novos alunos, contemplados na pré-matrícula, devem efetivar a matrícula no período de 19 a 23 de janeiro, também na unidade. A partir de 30 de janeiro, a lista de espera estará disponível no site https://www.saogoncalo.rj.gov.br e as vagas ainda existentes serão disponibilizadas no site https://prematricula.saogoncalo.educacaomais.com.br