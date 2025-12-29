São Gonçalo: ferramentas colocam a cidade na vanguarda da modernização da saúde pública no país - Renan Otto

São Gonçalo - A Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo já sente os efeitos dos três diferentes sistemas integrados de informações implantados pela gestão do prefeito Capitão Nelson: Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) e a Sala de Situação de Saúde. A revolução tecnológica garante mais eficiência no monitoramento de pacientes, doenças e dados e, consequentemente, gestão mais assertiva.

As ferramentas colocam São Gonçalo na vanguarda da modernização da saúde pública no país. A tecnologia implantada já foi exemplo para gestores de outros municípios, que visitaram a cidade para ver de perto como a integração funciona e também já foi apresentada na Semana de Inovação da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) 2024, em Brasília, durante a mesa redonda “Iniciativas de Transformação Digital Inclusiva em Estados e Municípios”.

“Novas tecnologias são sempre bem-vindas quando são para melhorar o trabalho e garantir mais eficiência. São Gonçalo tem recebido apoio incondicional na Saúde através do deputado federal Altineu Côrtes e, com a tecnologia, conseguimos avançar muito e melhorar o atendimento da população", destacou o prefeito Capitão Nelson. “Com as inovações implementadas durante o governo do prefeito Capitão Nelson, São Gonçalo se consolida como referência nacional em transformação digital na saúde pública, garantindo mais qualidade, integração e agilidade no atendimento à população. A tecnologia auxilia os gestores e profissionais da saúde na tomada de decisões baseadas em dados reais”, descreveu o secretário municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Gabriel Mello.

O PEP é a ficha médica digital do paciente e registra todas as informações sobre consultas, exames e tratamentos realizados na rede pública municipal. O sistema pode ser visto pelos profissionais em qualquer unidade da cidade que o paciente seja atendido, inclusive durante internações. Todos os procedimentos já realizados ficam armazenados no prontuário eletrônico.

O Cievs interliga São Gonçalo à Rede Nacional de Vigilância, Alerta e Resposta às Emergências de Saúde Pública, do Ministério da Saúde. A rede é formada por municípios com mais de 500 mil habitantes e localidades de fronteira internacional. O Centro de Informações monitora, em tempo real, dados epidemiológicos relacionados a doenças, surtos e emergências sanitárias, permitindo ações rápidas de prevenção, combate, tratamento de doenças de forma oportuna e formulação de políticas públicas baseadas em dados precisos e atualizados.

A sala de situação de saúde usa um sistema desenvolvido com a Universidade de Toronto, do Canadá. Entre os dados monitorados em tempo real pelo sistema integrado de informações estão os percentuais de ocupação dos leitos das unidades de saúde de urgência e emergência e o uso das motofogs, que são controladas através de GPS e mostram a velocidade, o exato momento em que o produto começa a ser liberado e a quantidade que é aplicada durante a operação, por exemplo.

"A informatização das unidades ajuda na redução dos custos do serviço público e uma melhor gestão estratégica. O grande volume de dados unificados, com o correto uso das ferramentas, propicia as melhores tomadas de decisões, que podem ser antecipadas ou postergadas dependendo dos quadros apresentados”, finalizou o secretário.