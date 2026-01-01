São Gonçalo: experiência exitosa de São Gonçalo foi destaque no Congresso Brasileiro de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular Renan Otto
Antes da descentralização do serviço para as Umpas, os casos que exigiam transfusões sanguíneas precisavam ser encaminhados para o Pronto Socorro Central (PSC), no Zé Garoto, o que gerava sobrecarga na unidade, mais custos operacionais e desgaste do paciente.
Além de garantir mais conforto e segurança aos gonçalenses, a descentralização ampliou o acesso e contribuiu para a liberação de leitos no PSC, que se concentra em atender os casos de maior complexidade. Outro benefício foi a redução significativa no uso de ambulâncias para transferências, otimizando os recursos da rede municipal de saúde e fortalecendo o fluxo de atendimento. A iniciativa integra o processo de modernização e ampliação dos serviços oferecidos nas UMPAs, com foco na humanização e na eficiência do cuidado.
“A implantação das transfusões nas Umpas foi um passo importante para descentralizar o atendimento e dar mais agilidade ao tratamento de quem precisa. Hoje, o paciente não precisa mais ser transferido para receber uma bolsa de sangue. Ele é atendido com segurança, perto de casa, e isso melhora toda a rede", destacou o prefeito Capitão Nelson. "Com a consolidação do serviço, reforçamos o compromisso em ampliar o acesso à saúde nos diferentes setores e garantir um atendimento mais resolutivo para a população”, afirmou o subsecretário de Urgência e Emergência, Aclécio Araújo, que fez estudo preliminar mostrando os impactos positivos que a realização desse procedimento poderia trazer.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.