São Gonçalo: experiência exitosa de São Gonçalo foi destaque no Congresso Brasileiro de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular Renan Otto

Publicado 01/01/2026 16:38

São Gonçalo - A implantação do serviço de transfusão de sangue na Unidade Municipal de Pronto Atendimento (Umpa) de Santa Luzia completa oito meses neste 1º de janeiro. Ela foi a pioneira entre as Umpas. O resultado positivo no primeiro mês, em maio deste ano, permitiu que o serviço fosse ampliado para as Umpas do Pacheco e Nova Cidade no mês seguinte. O novo serviço garantiu resultados expressivos para a rede de urgência e emergência do município.



Antes da descentralização do serviço para as Umpas, os casos que exigiam transfusões sanguíneas precisavam ser encaminhados para o Pronto Socorro Central (PSC), no Zé Garoto, o que gerava sobrecarga na unidade, mais custos operacionais e desgaste do paciente.



Além de garantir mais conforto e segurança aos gonçalenses, a descentralização ampliou o acesso e contribuiu para a liberação de leitos no PSC, que se concentra em atender os casos de maior complexidade. Outro benefício foi a redução significativa no uso de ambulâncias para transferências, otimizando os recursos da rede municipal de saúde e fortalecendo o fluxo de atendimento. A iniciativa integra o processo de modernização e ampliação dos serviços oferecidos nas UMPAs, com foco na humanização e na eficiência do cuidado.



“A implantação das transfusões nas Umpas foi um passo importante para descentralizar o atendimento e dar mais agilidade ao tratamento de quem precisa. Hoje, o paciente não precisa mais ser transferido para receber uma bolsa de sangue. Ele é atendido com segurança, perto de casa, e isso melhora toda a rede", destacou o prefeito Capitão Nelson. "Com a consolidação do serviço, reforçamos o compromisso em ampliar o acesso à saúde nos diferentes setores e garantir um atendimento mais resolutivo para a população”, afirmou o subsecretário de Urgência e Emergência, Aclécio Araújo, que fez estudo preliminar mostrando os impactos positivos que a realização desse procedimento poderia trazer.

Congresso – A experiência exitosa de São Gonçalo foi destaque no Congresso Brasileiro de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (HEMO 2025) em São Paulo entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro deste ano. O HEMO 2025 é o maior e mais importante evento da área na América Latina, reunindo profissionais, pesquisadores e instituições de referência nacional e internacional. Promovido pela Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH), o congresso tem como objetivo compartilhar avanços científicos, experiências práticas e inovações que contribuam para a excelência da assistência e da gestão nos serviços de hemoterapia e hematologia.

