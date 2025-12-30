São Gonçalo: o sangue coletado no Hemonúcleo abastece as unidades de urgência e emergência para a realização de emergências, cirurgias eletivas e procedimentos - Renan Otto

Publicado 30/12/2025 17:37

São Gonçalo - Um ato de solidariedade pode salvar vidas. É com esse lema e com objetivo de reforçar a importância de doação de sangue para suprir as necessidades de quem precisa de transfusão que o Hemonúcleo de São Gonçalo, no bairro Zé Garoto, funcionará, excepcionalmente, nesta quarta-feira (31), ponto facultativo na cidade, das 8h às 12h.

“No fim do ano, os riscos de acidente elevam e, por conta das festividades, menos gente vem doar sangue. Mas as transfusões e cirurgias não param de acontecer e a demanda acaba sendo mais alta do que a doação. Por isso, é essencial fazer essa conscientização, para que as pessoas venham doar sangue e suprir essa necessidade no recesso”, afirmou a diretora geral do Hemonúcleo, Luiza Pereira.

O sangue coletado no Hemonúcleo abastece as unidades de urgência e emergência da cidade para a realização, não só dos casos de emergência, mas também de cirurgias eletivas e procedimentos – que aumentaram consideravelmente nos últimos anos, principalmente no Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR). Cada bolsa de sangue de 400 ml pode salvar até quatro vidas – pouco para quem doa e muito para quem recebe.

As festas de fim de ano não impediram Gustavo César de Souza, de 24 anos, de fazer a sua doação, nesta terça-feira (30). “Minha motivação em vir doar sangue é ajudar as pessoas. Já é a quarta vez que estou doando e me sinto muito bem em poder fazer esse gesto. Agora no fim do ano, as doações diminuem e, pensando nisso, eu vim doar hoje”.

São exigências para a doação – Não ter nenhum processo inflamatório; não ter feito piercing e tatuagem há menos de seis meses, não estar gripado, não ter doenças transmissíveis pelo sangue (hepatite, HIV/aids, HTLV, etc.); não ter tido hepatite após os 11 anos de idade; não ter tido doença de chagas ou malária e não fazer uso de drogas ilícitas injetáveis. Restrições também se aplicam às pessoas com doenças autoimunes, diabetes descompensada e hipertensão não controlada. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a ação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes de doar. Também é necessário estar em boa condição de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade; e pesar, no mínimo, 50 quilos. No caso dos jovens de 16 e 17 anos, é necessária uma autorização dos pais ou responsáveis legais para realizar a doação e deve ser entregue com uma cópia autenticada da identidade do responsável. O Hemonúcleo de São Gonçalo fica na Praça Estephânia de Carvalho, s/nº, anexo ao Polo Sanitário Washington Luiz, Zé Garoto e funcionará nesta quarta-feira (31), das 8h às 12h.

