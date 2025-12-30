São Gonçalo: neste ano, foram apreendidos mais de 450 veículos com irregulares - Divulgação

São Gonçalo: neste ano, foram apreendidos mais de 450 veículos com irregularesDivulgação

Publicado 30/12/2025 17:40

São Gonçalo - A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo vem realizando, por todo o município, ações da Operação Tolerância Zero contra motos barulhentas. Nos mais distintos horários, a ação, que surgiu após solicitações de gonçalenses, tem como foco combater motos com escapamentos irregulares, descargas adulteradas e sem placa. Desde abril de 2025, com o Tolerância Zero, a Prefeitura já realizou mais de 14 mil abordagens a motocicletas.

Apenas em 2025, foram apreendidas mais de 450 motos irregulares, incluindo as que não foram aprovadas no teste com o decibelímetro (equipamento que verifica se os escapamentos das motos estão dentro dos padrões permitidos por lei), motos furtadas, que estavam sem placa ou cujos motoristas tentaram se evadir. Ao todo, foram emitidos quase 2 mil autos de infração. A Operação Tolerância Zero é resultado dos esforços do poder público para garantir a aplicação das leis contra motos barulhentas pela cidade. A ação conta com o apoio de agentes do programa Segurança Presente, do 7º Batalhão da Polícia Militar e da Guarda Municipal.

"As ações acontecem de forma rotineira no município, diversas vezes por semana, em horários distintos. Estamos conseguindo combater a situação da poluição sonora, os números de infrações têm diminuído com as operações, assim como o de remoções por irregularidades. São Gonçalo está construindo um caminho para um trânsito mais seguro e garantindo o direito de pedestres e motoristas. Em 2026, vamos seguir com mais ações pela cidade, buscando conscientizar as pessoas e ressaltando a importância de se manter as leis de trânsito e do município. Aqui é tolerância zero contra irregularidades", afirmou o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos.