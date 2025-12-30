São Gonçalo: neste ano, foram apreendidos mais de 450 veículos com irregularesDivulgação
Prefeitura abordou mais de 14 mil motocicletas com a Operação Tolerância Zero em 2025
Neste ano, foram apreendidos mais de 450 veículos com irregulares
Hemonúcleo de São Gonçalo abre nesta quarta-feira até meio-dia
Estoques de sangue estão baixos e há necessidade de doadores
São Gonçalo mantém serviços essenciais durante o feriadão
Restaurante do Povo terá ceia de Ano Novo dia 31
Saúde aprimora atendimento com uso de tecnologia
Sistemas implantados em São Gonçalo são referência no País
Cidade Ilustrada transforma São Gonçalo em galeria a céu aberto em 2025
Mais de 30 murais dão cores e vida a paisagens urbanas na cidade
CRIA SG: três anos de arte, inclusão e transformação em São Gonçalo
Iniciado em maio de 2023, projeto soma mil formandos entre 2023 e 2025
