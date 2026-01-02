São Gonçalo: para assegurar uma transição alinhada à realidade das secretarias, a Semad promoveu reuniões técnicas com os setores de Recursos Humanos - Alexandre de Sa

Publicado 02/01/2026 13:50

São Gonçalo - A Secretaria de Administração da Prefeitura de São Gonçalo está implantando o BIP Online, sistema eletrônico que substituirá o tradicional Boletim de Informação de Ponto (BIP) em papel, representando um avanço significativo na modernização dos processos administrativos. A nova plataforma permitirá o registro digital da frequência dos servidores, com integração direta ao Sistema de Folha de Pagamento, proporcionando mais agilidade, segurança e confiabilidade das informações funcionais.

De acordo com o Secretário municipal de Administração, Daniel Lima de Magalhães Bastos, a implantação do BIP Online traz ganhos diretos para a gestão pública. “Estamos modernizando um processo essencial da administração. O BIP Online proporciona maior controle e transparência, além de um ganho significativo de tempo no processo de fechamento da folha de pagamento, reduzindo etapas manuais e retrabalho. Isso reflete diretamente na eficiência da gestão e na qualidade do serviço prestado ao servidor público”, destacou o secretário.

Para assegurar uma transição alinhada à realidade das secretarias, a Semad promoveu reuniões técnicas com os setores de Recursos Humanos, com o objetivo de compreender o fluxo atual de preenchimento do BIP e adequá-lo ao novo sistema eletrônico. A iniciativa permitiu mapear processos, ajustar regras de negócio e garantir um modelo padronizado para toda a administração municipal. A implantação do sistema ocorrerá de forma gradual, entre janeiro e março de 2026, com treinamentos e acompanhamento contínuo das equipes. A operação oficial do BIP Online está prevista para abril de 2026, quando o uso da plataforma se tornará obrigatório e o BIP físico será definitivamente descontinuado. O desenvolvimento e a implementação do projeto estão a cargo do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI). Segundo o responsável pelo núcleo, Marcos Paulo Silveira, a iniciativa integra uma estratégia mais ampla de transformação digital no setor público. “O NTI vem desenvolvendo e integrando diversos projetos no âmbito da gestão pública, com foco na eficiência administrativa, na sustentabilidade e no alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. O BIP Online demonstra como a tecnologia pode apoiar políticas públicas mais modernas, responsáveis e orientadas a resultados”, ressaltou.

Entre os principais benefícios do BIP Online estão a redução do uso de papel, a diminuição de erros e inconsistências, maior rastreabilidade das informações e a otimização do tempo dos setores de Recursos Humanos, contribuindo para uma administração pública mais eficiente, integrada e sustentável.

