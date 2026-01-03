São Gonçalo: cardápio especial de Ano Novo teve lombo assado, frango assado ao molho de laranja, farofa festiva, arroz, feijão, beterraba cozida, suco de uva e a sobremesa - Renan Otto

Publicado 03/01/2026 06:41

São Gonçalo - Com um cardápio festivo e diversificado, servido para milhares de pessoas, o Restaurante do Povo, em Alcântara, preparou um almoço especial para comemorar o Ano Novo, na última quarta-feira (31). O local, que oferece refeições por preços simbólicos, sendo o café da manhã R$0,50 e o almoço R$1, estará fechado nesta quinta-feira (1º), por conta do feriado, mas reabre na sexta-feira (2).

“Faz muita diferença na vida das pessoas. Esses dias festivos que nós promovemos no Restaurante do Povo reforça não só a importância do projeto social e do alimento, mas também a alegria, compartilhando bons momentos. Eles sempre comentam com a gente o quanto adoram”, disse a nutricionista Izabella Félix. O cardápio especial de Ano Novo teve lombo assado, frango assado ao molho de laranja, farofa festiva, arroz, feijão, beterraba cozida, suco de uva e a sobremesa delícia gelada.

“Eu frequento o restaurante há 3 anos e acho ótimo. Eu venho quase todo dia e sou muito bem recebida por todos os funcionários. A comida é maravilhosa, mas o carinho que eles têm por mim também toca o meu coração”, afirmou a cliente Aldinete Souza, de 63 anos.



Restaurante do Povo - As refeições do Restaurante são preparadas por nutricionistas especializados, com o objetivo de fornecer uma alimentação nutritiva para os gonçalenses em todos os dias do ano. O local busca sempre preparar um cardápio especial nas épocas festivas. Na última quarta-feira, véspera de Natal, o Restaurante também garantiu uma ceia saborosa. O café da manhã é servido das 7h às 11h e o almoço, das 11h às 15h.