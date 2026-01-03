São Gonçalo: Patrulha Maria da Penha e Secretaria de Assistência Social oferecem auxílio e acolhimento - Divulgação

São Gonçalo: Patrulha Maria da Penha e Secretaria de Assistência Social oferecem auxílio e acolhimento Divulgação

Publicado 03/01/2026 15:35

São Gonçalo - A Guarda Municipal da Prefeitura de São Gonçalo, através da Patrulha Maria da Penha, vem reforçando a atuação para garantir mais segurança às mulheres do município. Além disso, a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Secretaria de Assistência Social presta apoio e acolhimento a vítimas de violências.

A Patrulha atua diretamente em casos de agressões e ameaças contra a integridade de mulheres. O Grupamento contribui para a proteção, monitoramento e acompanhamento das mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar que possuam medidas protetivas de urgência, de forma integrada às ações realizadas pela rede de atendimento que combatem a violência contra a mulher. De janeiro a dezembro de 2025, a equipe atuou em mais de 70 ocorrências de violência doméstica, realizando encaminhamentos a hospitais, à Vara da Infância e Adolescência, ao IML da Polícia Civil, ao Neaca, CRAS e Centro Pop; acompanhamentos ao Conselho Tutelar, à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) e ao Centro Especial de Orientação à Mulher (CEOM). Ao todo, seis prisões foram realizadas.

A Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres realizou, através do Ceom Zuzu Angel, de Neves, mais de 3 mil atendimentos, que envolviam casos de violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. O Ceom é formado por uma equipe multidisciplinar com psicólogas, assistentes sociais, assessoria jurídica e Guarda Municipal, que formam uma rede de apoio e acolhimento às mulheres que chegam ao local.

Além deste equipamento, a Sala Lilás atendeu mais de mil mulheres. O espaço é fruto de convênio entre o Tribunal de Justiça com as secretarias municipais de Saúde e Assistência Social de São Gonçalo, que funciona no Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, atendendo também às demandas dos municípios de Itaboraí e Tanguá. O local oferece um atendimento humanizado para que as vítimas se sintam bem acolhidas para que o exame de corpo de delito seja o menos traumático possível.

Com o intuito de qualificar as mulheres e garantir para elas a independência financeira, a subsecretaria também oferece o curso Lidera Mulher que, em parceria com o Sebrae, formou 480 novas empreendedoras em 2025. O programa gratuito oferece aulas com conteúdos práticos e direcionados ao empreendedorismo, incluindo técnicas de vendas, estratégias de divulgação digital, precificação de produtos e formalização como Microempreendedora Individual (MEI).



Canais de denúncia contra violência:



Disque 180 – Central de Atendimento à Mulher



Disque 190 – Em Situação de flagrante



Buscar a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM).



Serviços:



CEOM – Centro Especial de Orientação à Mulher Zuzu Angel (21) 3758-5060 / (21) 96427-0012 / (21) 99607-0043



Sala Lilás – Atendimento especializado para mulheres vítimas de violência (21) 2701-5622 | (21) 3715-2155 / (21) 99960-6715



Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres – subsecretariademulheressg@gmail.com.

