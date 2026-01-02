São Gonçalo: São Gonçalo vai ganhar mais duas creches municipais, no Jardim Miriambi e no Anaia - Divulgação

Publicado 02/01/2026 13:27 | Atualizado 03/01/2026 15:45

São Gonçalo - A cidade segue em ritmo de entrega de importantes obras de infraestrutura, que impactam diretamente o dia a dia da população, e avanços significativos nas áreas de Educação e Saúde. Marca registrada da gestão do prefeito Capitão Nelson, tais entregas são a propulsão da transformação que toda a cidade vive desde 2021, quando o atual mandatário assumiu a Prefeitura pela primeira vez, e se mantêm nesta segunda gestão.

Uma das obras mais esperadas pela população, cuja inauguração acontece ainda neste verão, é o Parque RJ, na área do antigo piscinão do Boa Vista, desativado há anos. O projeto foi elaborado pela Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais, e aprovado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, que está executando as obras, com investimentos de R$ 44 milhões.

O Parque RJ São Gonçalo terá skate park, ciclovia, cascata de água, quadra poliesportiva, quadras de areia, campo de futebol society, área de convivência para piquenique, pista de atletismo, área de eventos para shows e atividades culturais para até 15 mil pessoas, parque infantil, academia de jovens e idosos, espaço de memórias (para interação no local), guarita para a Guarda Municipal, prédio administrativo, estacionamento e banheiro. Bem perto dali, também com previsão de entrega para este ano, a nova Praia das Pedrinhas irá revitalizar e transformar economicamente um dos maiores cartões postais da cidade. A captação de recursos para a realização do projeto também foi feita pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais junto ao Governo Federal, por meio dos Ministérios das Cidades e do Ministério do Turismo, obtidos através de emendas parlamentares dos deputados federais Altineu Côrtes e Carlos Jordy.

O projeto urbanístico e paisagístico para a orla, que recebeu menção honrosa do Prêmio ABAP Roberto Burle Marx, na Modalidade Projeto, Categoria Espaço Público e Preservação Histórico-Cultural, prevê a requalificação do calçadão, criando espaços de permanência e convivência, novo calçadão com mesas com guarda sol, pergolados, brinquedos com temática náutica, bem como outros usos associados à atividade turística da orla. Também haverá áreas intercaladas de paisagismo com árvores de várias espécies. Toda a região recebeu asfalto, redes de drenagem, padronização das calçadas, esgotamento sanitário e abastecimento de água, numa intervenção simultânea com a concessionária Águas do Rio.

Numa parceria bem-sucedida com a Secretaria de Estado das Cidades, a Prefeitura de São Gonçalo também se prepara para a entrega de conclusão de importantes obras de infraestrutura em vários bairros. Jardim Bom Retiro, Sacramento, Eliane, Iêda e Santa Izabel estão passando por um processo inédito de intervenções que irão garantir mais qualidade de vida para milhares de moradores. Em paralelo, a concessionária Águas do Rio também garante a instalação de saneamento, com redes de água e de esgoto. Os números impressionam: no bairro Jardim Bom Retiro, são 65 ruas beneficiadas por obras que incluem drenagem, construção de calçadas, pavimentação, com investimentos de R$ 253 milhões. Sacramento, Eliane e Iêda somam mais 126 ruas que também receberão drenagem, calçadas, pavimentação. Serão 36 mil metros de extensão de vias até então de chão batido e sem saneamento que estão sendo transformadas, com investimentos de mais de R$ 130 milhões. Em Santa Izabel, serão mais de 140 ruas, 42 quilômetros de extensão, e investimentos de R$ 174 milhões, também garantindo obras de drenagem, construção de calçadas e pavimentação.

As obras em execução em Santa Izabel estão promovendo uma verdadeira transformação no bairro. Quem afirma isso são os moradores do local, que nunca viram intervenções desse tipo na ‘porta de suas casas’. Ao todo, mais de 140 ruas da região estão recebendo serviços de drenagem, pavimentação e urbanização; são mais de 42 quilômetros de vias. "É uma verdadeira transformação! Esses três bairros eram esquecidos, alagavam, tinham chão de terra batida, até mesmo para o tráfego de carros dos moradores era difícil. Eu via tudo isso antes de ser prefeito e estou trabalhando para melhorar a realidade da população, como fizemos em bairros como Mutuaguaçu, Boaçu, Colubandê, Pacheco e Vista Alegre, entre outros, que receberam obras de infraestrutura. Nosso objetivo é fazer da cidade de São Gonçalo um lugar melhor para se viver e, para isso, não posso deixar de destacar o auxílio permanente do deputado federal Altineu Côrtes, incansável parceiro da cidade ", disse o prefeito Capitão Nelson.

O secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, também falou sobre as intervenções. “Sob a liderança do governador Claudio Castro, estamos avançando com as obras no bairro Sacramento, que estão mudando a realidade da população, levando mais mobilidade e conforto ao bairro, fazendo com que os moradores façam deslocamentos menores e passem mais tempo com as suas famílias”, afirmou o secretário das Cidades, Douglas Ruas.



Mais entregas importantes



Também neste ano, São Gonçalo vai ganhar mais duas creches municipais, no Jardim Miriambi e no Anaia. A gestão do prefeito Capitão Nelson já inaugurou quatro Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEI), nos bairros de Marambaia, Almerinda, Bom Retiro e Porto do Rosa, cada uma com capacidade para 100 crianças em horário integral. As UMEIs oferecem quatro refeições ao dia – café da manhã, almoço, lanche e jantar, com atividades diversidades para os pequenos. Também no Anaia, há previsão para a entrega das chaves do conjunto habitacional Cidade Verde em abril. São 800 apartamentos, divididos em três blocos, com dois quartos, sala, banheiro e cozinha. Os beneficiários já foram convocados para entrega de documentação. As unidades estavam há seis anos com as obras paradas após abandono da antiga empreiteira. A Caixa Econômica Federal realizou uma nova licitação, vencida no fim de 2023, e as intervenções foram retomadas em março de 2024.

Ainda neste 2026, novos trechos do corredor viário Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) serão entregues. Trata-se de mais uma parceria entre a Prefeitura e o governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades. O MUVI é o maior projeto de mobilidade já executado em São Gonçalo, com investimentos de R$ 287 milhões, e também está sendo responsável pela transformação de bairros inteiros, como Neves, Vila Lage, Porto Velho e outros, cujas obras já estão prontas. O corredor viário vai ligar os bairros de Neves a Guaxindiba, cortando toda a região central da cidade e passando por Alcântara, Jardim Catarina, Santa Luzia. Serão 18 quilômetros de extensão, com impacto imediato na fluidez do trânsito, encurtando percursos e garantindo mais qualidade para usuários de transporte público. Todo o percurso está sendo beneficiado com redes de drenagem, além da construção de calçadas, ciclovias, pavimentação, paisagismo e pistas preferenciais para ônibus.

