Niterói: O nascimento de Heitor foi na Maternidade Municipal Alzira Reis, que alcançou a marca de mil partos realizados desde sua inauguração - Divulgação

Niterói: O nascimento de Heitor foi na Maternidade Municipal Alzira Reis, que alcançou a marca de mil partos realizados desde sua inauguraçãoDivulgação

Publicado 02/01/2026 09:35

Niterói - O primeiro bebê nascido em 2026 na Maternidade Municipal Alzira Reis chegou ao mundo envolto em carinho, cuidado e esperança, na unidade que se tornou referência em acolhimento materno-infantil em Niterói. Primeiro filho de Ana Jéssica Frazão de Oliveira, de 37 anos, o menino Heitor nasceu de parto cesárea, saudável, pesando 3.950 quilos e celebrando a vida em um espaço pensado para respeitar o tempo, o corpo e o protagonismo das mulheres.

O nascimento de Heitor acontece em um momento especial da história da maternidade. Localizada em Charitas, a Maternidade Municipal Alzira Reis alcançou a marca de mil partos realizados desde sua inauguração, em maio deste ano, consolidando-se como um importante pilar da rede municipal de saúde. O milésimo nascimento ocorreu na noite de segunda-feira (29), e, logo em seguida, Heitor veio para marcar o início de uma nova etapa, dando continuidade a essa trajetória de cuidado e acolhimento.

A unidade passou por uma ampla reforma e modernização, com aumento de 50% na capacidade de atendimento, fortalecendo o cuidado humanizado às gestantes e aos recém-nascidos. Hoje, a maternidade conta com estrutura completa para a realização de partos normais e cirúrgicos, dois leitos de recuperação pós-anestésica e cinco ambientes planejados no modelo pré-parto, parto e pós-parto no mesmo espaço, garantindo mais conforto, privacidade e segurança para as famílias. O cuidado se estende também aos bebês, com Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais, além de ambientes de apoio totalmente reestruturados. O projeto inclui melhorias no acolhimento, com salas específicas para exames de ultrassonografia, ecocardiograma e análises clínicas, leitos de observação e espaços voltados ao acolhimento de acompanhantes e ao incentivo ao aleitamento materno.

Para a secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, o marco reflete o compromisso da gestão com a qualidade do atendimento à mulher e à criança. “Alcançar a marca de mil partos demonstra a importância da Maternidade Alzira Reis para a rede municipal. A unidade foi pensada para oferecer um cuidado humanizado, seguro e acolhedor, respeitando o protagonismo da mulher e garantindo assistência qualificada desde o pré-natal até o pós-parto”, destacou.