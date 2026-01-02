Niterói: cidade tem se destacado também pela infraestrutura de atendimento ao visitante ? atualmente com 9 Centros de Atendimento ao Turista (CATs) - Divulgação

Publicado 02/01/2026 09:39

Niterói - Em um marco histórico para o setor turístico, Niterói registrou taxa de ocupação hoteleira de 100%, superando todas as expectativas e consolidando a cidade como um dos destinos mais procurados do estado do Rio neste Réveillon. O resultado é reflexo de uma estratégia robusta de promoção, acolhimento e internacionalização da marca turística da cidade.

Segundo dados levantados pela Prefeitura de Niterói e pela Neltur – Niterói Empresa de Lazer e Turismo, o município conta com aproximadamente 2.300 leitos disponíveis em hotéis, pousadas e estabelecimentos similares, distribuídos por toda a cidade, reforçando a capacidade de atendimento, mesmo em períodos de alta demanda

Com essa ampla oferta e serviços de excelência, todas as unidades de hospedagem registraram plena ocupação em datas de grande fluxo, como o Réveillon 2025, quando turistas nacionais e internacionais escolheram Niterói como base para explorar as paisagens naturais, a cultura vibrante e os eventos programados pela administração municipal.

“Niterói está colhendo os frutos de um trabalho planejado e integrado, que envolve promoção internacional, qualificação da oferta e acolhimento ao turista. Esses resultados refletem o empenho de toda a equipe da Neltur e da Prefeitura em posicionar a cidade no mapa global do turismo”, afirmou André Bento, presidente da Neltur.

A cidade tem se destacado também pela infraestrutura de atendimento ao visitante — atualmente com 9 Centros de Atendimento ao Turista (CATs) estrategicamente distribuídos em pontos como Caminho Niemeyer, Museu de Arte Contemporânea (MAC), Mercado Municipal e Parque da Cidade, oferecendo orientações em múltiplos idiomas e apoio ao planejamento de roteiros dos visitantes.

Esses núcleos, combinados com ações de promoção e pesquisa, acumularam mais de 12 mil atendimentos a turistas nacionais e estrangeiros no primeiro semestre de 2025, com destaque para visitantes provenientes da Argentina, França, Estados Unidos, Alemanha, Chile, Itália, Portugal, Espanha, Colômbia e México.

O fluxo também vem de importantes estados brasileiros, como São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia, o que demonstra a diversidade de perfis que escolhem Niterói como destino.

Outro diferencial deste ano foi a presença da Neltur em eventos do setor no exterior, incluindo participações estratégicas em feiras como a ITB Berlim e a BTL Lisboa, onde a cidade foi apresentada a agentes turísticos e operadores internacionais. Para Bento, essa atuação reforça o posicionamento de Niterói como destino preparado para receber turistas de todos os continentes com serviços de alto padrão.

“Estar presente em encontros como a ITB Berlim nos coloca no centro do debate mundial sobre turismo sustentável e qualificado. É uma conquista que se reflete diretamente nos números que estamos colhendo hoje”, disse o presidente da Neltur.

Com praias encantadoras, patrimônio arquitetônico e natural, forte cenário cultural e polos gastronômicos, Niterói consolida-se como destino turístico global, atraindo visitantes que buscam tanto lazer quanto cultura e belezas naturais.