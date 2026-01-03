Niterói: programa Sextas Lúdicas acontece na Quinta do Parque, em Pendotiba - Divulgação

Publicado 03/01/2026 06:12

Niterói - Com as férias escolares se aproximando, a dica é a atividade 'Sextas lúdicas', promovida pela Oficina do Parque, uma Organização da Sociedade Civil (OSC) fundada em janeiro de 2003, com sede no bairro Maceió, em Niterói (RJ).

A partir do dia 10 de janeiro de 2025, sempre às sextas, até 27 de fevereiro de 2026, a criançada de todas as idades vai ter uma programação intensa, como gincana com jogos educativos; oficina de brinquedos, com reúso de materiais recicláveis; contação de histórias; entre outras brincadeiras.

O objetivo da Oficina do Parque é promover o desenvolvimento humano e comunitário, por meio da articulação entre cultura, educação, tecnologia e sustentabilidade, contribuindo para a construção de sociedades mais justas, criativas e participativas.

A organização atua em territórios populares com estratégias metodológicas inovadoras, valorizando o protagonismo social, a diversidade e a transformação das realidades locais a partir do fortalecimento dos vínculos comunitários.

Serviço:

'Sextas lúdicas'

Período: De 10 de Janeiro de 2025 a 27 de fevereiro de 2025, sempre às sextas

Horário: das 9h às 11h ou das 14h às 16h

Faixa etária: a partir dos 7 anos

Gincana com jogos educativos

Oficina de brinquedos (artesanato Infantil , com reuso de materiais )

Contação de histórias

Inscrições no local (Oficina do Parque), das 9h às 17h: Rua Demétrio de Freitas, 150 - Maceió, Niterói - de 5 a 8 de janeiro

Mais informações: (21) 96545-5012 ou na secretaria da Oficina do Parque

Atividade gratuita