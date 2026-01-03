Niterói: inscrições abertas para Colônia de Férias no Tibau - Divulgação

Niterói: inscrições abertas para Colônia de Férias no TibauDivulgação

Publicado 03/01/2026 06:07

Niterói - A Prefeitura abre, nesta segunda-feira (05), as inscrições para a colônia de férias gratuita do Núcleo Avançado de Sustentabilidade, Cultura e Esporte (Nasce-Tibau), que oferece atividades culturais e esportivas com foco na sustentabilidade para todas as idades. A programação acontece de 19 a 23 e de 26 a 30 de janeiro. Os interessados devem fazer o cadastro pelo WhatsApp (21) 98775-5721, das 9h às 17h, ou presencialmente no Núcleo. O projeto é desenvolvido pela Prefeitura de Niterói, por meio da Administração Regional da Região Oceânica, e é gerido pelo Instituto Viva Mais.



Entre as atividades, estão: futebol, vôlei, percussão, trilha, entre outras, com direito a lanche especial. O objetivo é a valorização da cultura local e o desenvolvimento sustentável de comunidades específicas. Por meio de atividades cuidadosamente planejadas, o Nasce-Tibau resgata tradições, incentiva a economia criativa, fortalece os laços comunitários e promove a autonomia dos moradores.



O projeto é parte do Parque Orla Piratininga (POP) Alfredo Sirkis e está restaurando o ecossistema da Ilha do Tibau. O local é dedicado ao esporte e ao lazer e integra o conjunto de ações do município para a recuperação ambiental da Lagoa de Piratininga. A cada dia, vem melhorando a estrutura ambiental da ilha, com o plantio de espécies nativas. As ações de recuperação incluem paisagismo, iluminação pública, requalificação de vias e acessos existentes, além da implantação de um campo de grama sintética e de uma quadra de vôlei de areia.



Serviço:



Colônia de Férias do Nasce-Tibau

Datas: 19 a 23 de janeiro e de 26 a 30 de janeiro

Horário: das 8h30 às 12h

Inscrições: a partir de segunda-feira (05), pelo WhatsApp (21) 98775-5721, das 9h às 17h, ou presencialmente no projeto

Local: Ilha do Tibau – Piratininga

Atividades gratuitas