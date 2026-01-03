Niterói: inscrições abertas para Colônia de Férias no TibauDivulgação
Entre as atividades, estão: futebol, vôlei, percussão, trilha, entre outras, com direito a lanche especial. O objetivo é a valorização da cultura local e o desenvolvimento sustentável de comunidades específicas. Por meio de atividades cuidadosamente planejadas, o Nasce-Tibau resgata tradições, incentiva a economia criativa, fortalece os laços comunitários e promove a autonomia dos moradores.
O projeto é parte do Parque Orla Piratininga (POP) Alfredo Sirkis e está restaurando o ecossistema da Ilha do Tibau. O local é dedicado ao esporte e ao lazer e integra o conjunto de ações do município para a recuperação ambiental da Lagoa de Piratininga. A cada dia, vem melhorando a estrutura ambiental da ilha, com o plantio de espécies nativas. As ações de recuperação incluem paisagismo, iluminação pública, requalificação de vias e acessos existentes, além da implantação de um campo de grama sintética e de uma quadra de vôlei de areia.
Serviço:
Datas: 19 a 23 de janeiro e de 26 a 30 de janeiro
Horário: das 8h30 às 12h
Inscrições: a partir de segunda-feira (05), pelo WhatsApp (21) 98775-5721, das 9h às 17h, ou presencialmente no projeto
Local: Ilha do Tibau – Piratininga
Atividades gratuitas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.