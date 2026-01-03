Niterói: a oferta de transporte atendeu plenamente à demanda, especialmente no retorno do público da orla - Divulgação

Niterói: a oferta de transporte atendeu plenamente à demanda, especialmente no retorno do público da orlaDivulgação

Publicado 03/01/2026 06:19

Niterói - A operação especial de ônibus realizada durante o maior Réveillon já realizado em Niterói, que reuniu 700 mil pessoas, foi bem-sucedida e garantiu mobilidade segura, ordenada e eficiente para a população e visitantes.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Infraestrutura, foram empregados mais de 280 veículos na operação especial, com reforço significativo nas linhas de maior demanda e monitoramento permanente ao longo de toda a madrugada.

A operação foi encerrada sem registros de acidentes, confusões ou depredações, assegurando a integridade dos usuários, dos profissionais e da frota. Foi registrada apenas uma ocorrência pontual, envolvendo um veículo que se envolveu num acidente leve, teve uma janela quebrada e foi imediatamente recolhido.

Todos os ônibus utilizados foram monitorados em tempo integral. A oferta de transporte atendeu plenamente à demanda, especialmente no retorno do público da orla, mantendo regularidade até aproximadamente 6h da manhã.

A Secretaria avalia que o planejamento, o reforço de frota e o acompanhamento operacional foram decisivos para o êxito da operação, reafirmando o compromisso do Município com a mobilidade urbana, a segurança viária e a oferta de transporte público de qualidade em grandes eventos.

--