Niterói: Arthur Maia representado pelo desenho do chargista Dan - Divulgação

Publicado 03/01/2026 06:14

Niterói - A escola de samba Cacique da São José tem um reforço na divulgação do enredo "Arthur Maia, Sempre Vivo". O chargista Dan fez para a agremiação uma arte inspirada no baixista, cantor e produtor musical. Dezembro marcou sete anos sem o artista, que morreu, aos 56, após sofrer um ataque cardíaco em casa, na Região Oceânica. A Cacique vai fazer a homenagem na primeira noite de desfiles do Carnaval, no Caminho Niemeyer, no dia 6 de fevereiro, na Série Ouro, para onde subiu em 2025, buscando o bicampeonato.

“Eu fiz esse trabalho exaltando a alegria do Arthur. Foi um privilégio ser escolhido para fazer essa arte", conta o niteroiense Dan, que começou cedo, na Engenhoca, a expressar suas habilidades artísticas, assim como Arthur Maia fazia em Cascadura, batucando em latas no quintal de casa.

Com a trajetória profissional iniciada na década de 80, Dan trabalhou em jornais do Rio, Niterói e São Gonçalo, sempre participando de salões de arte em diferentes pontos do Brasil e do mundo, com várias premiações. As mais recentes foram no 20º Salão Internacional de Humor de Caratinga, em Minas Gerais, com um segundo lugar e uma menção honrosa, concorrendo com 456 artistas de 59 países.

A criatividade de Dan foi festejada também pela família de Arthur Maia, componentes e dirigentes da Cacique da São José que viram o novo desenho.

"Ao ver Arthur Maia na caricatura do Dan ficamos orgulhosos. É uma honra para Niterói essa junção de dois talentos da cidade, um nascido aqui e outro niteroiense por opção. São dois artistas que enaltecem a nossa cultura", completa a diretora executiva da Cacique, Mônica Miranda.