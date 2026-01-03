Niterói: Arthur Maia representado pelo desenho do chargista DanDivulgação
Arthur Maia ganha homenagem com charge do niteroiense Dan
Chargista foi convidado pela Cacique da São José para divulgar enredo sobre baixista
Sextas lúdicas na Oficina do Parque
Programação é voltada para a criançada de todas as idades, e vai incluir diversas atividades e brincadeiras
Niterói abre inscrições para colônia de férias do Nasce-Tibau
Programação terá atividades culturais e esportivas com foco na sustentabilidade
Cidade convoca população para audiência pública do programa Vida Nova no Morro
A iniciativa se propõe a ser uma das mais inovadoras do país na urbanização de favelas, reunindo três eixos
Niterói abre pré-matrícula do Ensino Fundamental nesta segunda-feira
Inscrições seguem até dia 9 de janeiro e devem ser realizadas exclusivamente de forma on-line
Primeiro Yoga na Praia do ano será realizado neste domingo, dia 4 de janeiro
Aula tem início às 8h e volta ao seu local de origem, na Praia da Boa Viagem
