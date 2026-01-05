Niterói: Guarda Municipal fez soltura de animais silvestres no Parque da Cidade - Reprodução

Publicado 05/01/2026 16:59

Niterói - Uma cena comovente marcou a atuação da Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói durante uma operação em Itaipu. Um gambá fêmea, com vários filhotes presos a seu corpo, foi encontrado dentro de uma churrasqueira de uma casa no bairro de Itaipu em Niterói. A equipe realizou o resgate com todo cuidado, garantindo a segurança dos animais.



Na hora da soltura, já no Parque da Cidade, um dos filhotinhos caiu no chão. A mãe, num gesto instintivo e emocionante, voltou para buscar o filhote — mostrando que mãe é mãe em qualquer lugar.

Apesar de muitas pessoas acharem o gambá um animal feio ou ameaçador, ele tem um papel fundamental na natureza: ajuda no controle de pragas, como insetos e pequenos roedores, e na dispersão de sementes, contribuindo para o equilíbrio ambiental.

A Coordenadoria de Meio Ambiente reforça que, ao avistar um animal silvestre, a população não deve tocar nem tentar capturar. O correto é acionar o CISP – Centro Integrado de Segurança Pública – pelo número 153.