Niterói: escolas de samba fazem ensaios técnicos na Amaral PeixotoReprodução
Duas das grandes Escolas de Samba retornam ensaios neste domingo na Amaral Peixoto
Neltur montará uma estrutura para atender o público e às escolas, com gradeamento e banheiros químicos
Câmeras ajudam Segurança Presente a prender quadrilha que furtava farmácias na Região Oceânica
Mais de R$ 5 mil em produtos recuperados e quatro pessoas presas em flagrante após ação rápida com apoio do Cisp
Prefeitura convoca população para audiência pública do programa Vida Nova no Morro
Programa gera fortalecimento comunitário, reconhecendo a potência das organizações locais, associações e lideranças territoriais
Mamãe gambá e filhotinhos são resgatados na cidade
Ação foi realizada pela coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói
Niterói intensifica Operação Verão e reforça ordenamento nas praias
Ações coordenadas pela SEOP no primeiro final de semana de 2026 resultaram na retirada de barracas, mesas e cadeiras irregulares
Niterói concede aumento nas gratificações para as forças de segurança
Ampliação do PROEIS e aumento do RAS para a Guarda Municipal foram anunciados antes da virada do ano
