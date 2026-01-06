Niterói: escolas de samba fazem ensaios técnicos na Amaral Peixoto - Reprodução

Niterói: escolas de samba fazem ensaios técnicos na Amaral PeixotoReprodução

Publicado 06/01/2026 15:43

Niterói - Duas das grandes Escolas de Samba de Niterói que desfilam no Sambódromo, no Rio, a Unidos do Viradouro e a Acadêmicos de Niterói retornam seus ensaios técnicos no próximo domingo (11/1) , a partir das 18h, na Av. Amaral Peixoto, Centro de Niterói.

A Neltur - Niterói Empresa de Lazer e Turismo, realizadora do Carnaval Niterói 2026, montará uma estrutura para atender o público e às escolas, com gradeamento e banheiros químicos.

As datas dos ensaios serão 11, 18 e 25 de Janeiro e; 1o de Fevereiro será o último, todos programados para começarem a partir das 18h, com término às 23h.

A G.R.E.S. Unidos do Viradouro pretende conquistar mais um título do Carnaval na Marquês de Sapucaí, em 2026, com o enredo, "Pra Cima, Ciça!", desfilando no dia 16 de Fevereiro (Segunda-feira). Já a Acadêmicos de Niterói, que estreará no Grupo Especial, abrirá os desfiles do maior espetáculo do planeta, no Domingo, dia 15 de Fevereiro de 2026, com o enredo "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil!".