Niterói: Sessão Azul para crianças com autismo, na Sala Nelson Pereira dos Santos - Divulgação

Publicado 07/01/2026 10:42

Niterói - O espetáculo “Alice no País das Maravilhas Oceânicas” será apresentado no dia 20 de janeiro (3ª feira), às 16h, na Sala Nelson Pereira dos Santos, no Reserva Cultural, equipamento cultural da Prefeitura de Niterói. Com entrada gratuita, a atividade integra a Sessão Azul, iniciativa da Fundação de Arte de Niterói (FAN) que promove, mensalmente, espetáculos inclusivos voltados a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Durante a sessão, o público conta com um espaço especial de acolhimento destinado às crianças que necessitam de uma pausa ao longo da apresentação. “A programação da Sessão Azul é uma iniciativa para atender à diversidade de crianças que temos hoje na sociedade. Ela contempla adequações de música e luz, além de ações de acolhimento voltadas a todas as crianças, incluindo as crianças atípicas. É uma grande alegria para a FAN e para a Sala Nelson receber esse público diverso e plural, em uma sala inclusiva”, explicou o diretor da sala, João do Corujão.

Sobre o espetáculo - A história é uma adaptação do clássico de Lewis Carroll, ambientada nos parques, florestas e jardins. Com cenários naturais e elementos que valorizam a fauna, flora e história locais, a peça convida o público a uma experiência imersiva que une cultura, sustentabilidade e conexão com o ambiente.

O cenário, criado a partir de materiais reciclados e reaproveitados, reflete a criatividade e o compromisso colaborativo da produção, promovendo um olhar mais zeloso sobre a cidade e seu patrimônio natural.

Inspirado em um clássico da literatura infantil, “Alice no País das Maravilhas Oceânicas” é um espetáculo para todas as idades que convida públicos de diferentes gerações a uma experiência lúdica e reflexiva. A montagem celebra a cultura local e ganha forma sob a direção de Carrique Vieira, com produção da Ópera Prima Teatral.

Serviço:

Data: Terça-feira, dia 20/01, às 16h

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos – Av. Visconde do Rio Branco, 880, São Domingos

Classificação: Livre

Entrada gratuita mediante retirada de ingressos online, na plataforma Fever.

