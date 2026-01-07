Niterói: pré-cadastro dos animais de estimação começa nesta quinta-feira (8) - Bruno Eduardo Alves

Publicado 07/01/2026 16:41

Niterói - Começo de ano também é tempo de cuidar dos animais de estimação. A Prefeitura de Niterói abre, nesta quinta-feira (8), o pré-cadastro para o primeiro atendimento veterinário de 2026, com 55 consultas gratuitas para cães e gatos. Podem se inscrever beneficiários da Moeda Social Arariboia e pessoas com renda de até três salários mínimos, mesmo que não participem do programa de economia solidária. Só é permitido um agendamento por CPF.

A iniciativa é resultado de um convênio entre a Prefeitura de Niterói, por meio da Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais (CEDA), e o Hospital Veterinário da Universidade Federal Fluminense (UFF). As consultas incluem atendimento clínico geral, exames laboratoriais, ultrassonografia e radiografia.

O pré-cadastro deve ser feito pelo aplicativo Colab ou pelo site http://niteroi.rj.gov/atendimentopets , a partir das 9h. Após essa etapa, os interessados devem comparecer pessoalmente ao Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD), na sexta-feira (9), no horário agendado online, para apresentar a documentação necessária e confirmar a consulta. Não é necessário levar o animal neste momento.

No CCPAD, os tutores deverão apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: comprovante de residência em Niterói (emitido há, no máximo, três meses); carteira de identidade; CPF; cartão da Moeda Arariboia ou comprovante da renda de até três salários mínimos (contracheque, espelho do INSS, imposto de renda ou carteira de trabalho). O CCPAD fica na Travessa Luís de Matos, 105, no bairro do Fonseca.