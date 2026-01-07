Niterói: evento vai conectar o público, que poderá transitar por diferentes estilos, garantindo a animação e o alto astral da galera presente - Divulgação

Publicado 07/01/2026 16:47

Niterói - Nada combina mais com o verão do que pé na areia, amigos reunidos, comida gostosa e boa música embalando o pôr do sol. É nesse clima que o Festival de Verão Pôr do Sol chega com tudo no Praião de Piratininga, na Região Oceânica, trazendo à orla shows gratuitos em um cenário paradisíaco. O evento começa nesta sexta feira (9) e segue até domingo (11) repleto de atrações e sabores.



Imagine-se cercado pelo som contagiante do samba, o ritmo arrebatador do forró, a energia do rock ou a sensualidade do pop, enquanto assiste um pôr de sol de tirar o fôlego. O line-up do festival é uma verdadeira festa, com bandas como Brasília, Samba de Mulheres e Bloody Mary. Enquanto rola o som, uma variedade de opções gastronômicas vai satisfazer todos os gostos e sabores, desde comidas típicas brasileiras até opções mais sofisticadas.



O Praião de Piratininga é o cenário perfeito para essa celebração do verão. Com sua brisa marítima e paisagem deslumbrante é o palco perfeito para um festival que celebra o verão com conforto, música e uma variedade de opções gastronômicas. Além das atrações musicais, o evento contará com food trucks em opções variadas de comidas e bebidas, garantindo uma experiência completa para quem deseja aproveitar ao máximo os dias de festa.

A programação do festival tem atrações que garantem a diversidade musical e animação ao longo de todos os dias. Um DJ será o responsável por abrir a programação, aquecendo o clima do evento, conectando o público para transitar por diferentes estilos, garantindo animação e alto astral desde os primeiros momentos.



Na sexta-feira, a banda Brasília leva ao palco um repertório marcado pela diversidade musical que inclui sertanejo , samba MPB e rock, passeando por diversos estilos , com som potente e presença de palco, abrindo o festival com atitude, energia e músicas que dialogam com diferentes gerações. Já no sábado, o Samba de Mulheres assume o comando com um show vibrante e dançante, celebrando o samba com alegria, ritmo e representatividade feminina, convidando o público a participar e se conectar com um dos gêneros mais populares da música brasileira. Já no domingo, a banda Bloody Mary encerra o festival com um show animado e envolvente, trazendo um repertório que mistura pop e rock, garantindo alto astral e um fechamento em clima de festa.



Organizado pela Associação de Food Trucks de Niterói, com o apoio da Prefeitura de Niterói, o festival ainda terá mais três edições nos próximos finais de semana, mantendo o ritmo, a diversão e a boa música para o público que quer aproveitar o verão com estilo e segurança.



PROGRAMAÇÃO:



- Sexta-feira, 09 de janeiro: Brasília, com seu som rockeiro, vai abrir o festival às 19h!

- 17h: Abertura com DJ

- 19h e 21h: Brasília



- Sábado, 10 de janeiro: Samba de Mulheres vai levar o ritmo e a energia do samba para o calçadão às 18h!

- 16h: Abertura com DJ

- 18h e 20h30: Samba de Mulheres (1º set)



- Domingo, 11 de janeiro: Bloody Mary fecha o festival com chave de ouro às 18h!

- 16h: Abertura com DJ

- 18h e 20h30: Bloody Mary