Niterói: a Clin investiu na nova frota e na mobilidade com a aquisição de 29 veículosDivulgação

Publicado 09/01/2026 15:56

Niterói - A Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (Clin) iniciou 2026 com ações que já estão aumentando a eficiência da limpeza urbana da cidade. Em janeiro entraram em operação duas novas varredeiras mecanizadas, que estão sendo utilizadas no recolhimento de folhas e resíduos de varrição com um ganho de produtividade significativo: regiões da cidade que necessitavam de uma semana de trabalho, hoje estão sendo limpas em apenas um dia.

As varredeiras mecanizadas são operadas por profissionais da Clin que receberam treinamento especializado. O equipamento realiza a varrição dos canteiros e recolhe folhas e outros resíduos por sucção. O material fica armazenado na varredeira até ser levado para o Centro de Tratamento de Resíduos, no Morro do Céu.

Com as novas aquisições da Clin, agora Niterói conta com 4 varredeiras em funcionamento, duas de responsabilidade da Econit. "A tecnologia dá agilidade ao serviço e permite distribuir melhor as equipes de varrição, melhorando a cobertura e a frequência da limpeza urbana em todos os bairros", explica o presidente da Clin, Acílio Borges.

Frota ampliada - Com o objetivo de agilizar e qualificar o serviço, a Clin investiu na mobilidade com a aquisição de 29 veículos. A nova frota é composta por dois caminhões baús utilizados na coleta seletiva; 13 caminhões compactadores e sete caminhões basculantes específicos para a retirada de resíduos sólidos; duas varredeiras que realizam a varrição mecanizada; duas retroescavadeiras, um caminhão-pipa e dois caminhões Vacall, que usam um sistema de alta pressão para a limpeza de bueiros e ralos.