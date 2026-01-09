Niterói: a Clin investiu na nova frota e na mobilidade com a aquisição de 29 veículosDivulgação
Varredeiras mecanizadas aumentam produtividade da limpeza urbana
Equipamentos da Clin são operados por profissionais que fizeram treinamento especializado
Niterói une samba, formação e solidariedade no lançamento do Carnaval 2026
Evento na quadra da Viradouro terá o lançamento dos sambas-enredo das escolas da cidade
Festival Por do Sol vai agitar a orla com shows gratuitos no Praião de Piratininga
Evento reúne, a partir desta sexta-feira (07), bandas, gastronomia e muita vibe boa para curtir a estação mais animada do ano
Niterói oferece 55 consultas no primeiro atendimento veterinário gratuito do ano
Beneficiários da Moeda Arariboia e pessoas com renda de até três salários mínimos podem fazer o pré-cadastro dos animais de estimação nesta quinta-feira
Companhia de Limpeza de Niterói recolhe mais de três toneladas de recicláveis no Réveillon
Recipientes específicos foram utilizados pela primeira vez na passagem de ano
Instituto Vital Brazil produziu mais de 25 mil ampolas de soros hiperimunes em 2025
Órgão é um dos mais importantes na produção nacional de antídotos contra picadas de animais peçonhentos
