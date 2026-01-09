Niterói: os agentes localizaram os três homens em frente à residênciaDivulgação
Guarda Municipal de Niterói prende três homens que assaltaram casa em Santa Rosa
Os guardas municipais levaram os assaltantes para a 76ª DP (Centro),
Marcos Hasselmann apresenta novo show em 2026
Repertório é inspirado em Neo Soul, subgênero do R&B que mistura soul, jazz, hip hop e eletrônica, e inclui grooves pesados. Artista aproveitou o aniversário para anunciar o projeto.
Primeira audiência pública do Programa Vida Nova no Morro lota auditório do Caminho Niemeyer
Líderes comunitários e população em geral puderam tirar dúvidas com autoridades municipais e apresentar contribuições
Varredeiras mecanizadas aumentam produtividade da limpeza urbana
Equipamentos da Clin são operados por profissionais que fizeram treinamento especializado
Niterói une samba, formação e solidariedade no lançamento do Carnaval 2026
Evento na quadra da Viradouro terá o lançamento dos sambas-enredo das escolas da cidade
Festival Por do Sol vai agitar a orla com shows gratuitos no Praião de Piratininga
Evento reúne, a partir desta sexta-feira (07), bandas, gastronomia e muita vibe boa para curtir a estação mais animada do ano
