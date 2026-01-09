Niterói: os agentes localizaram os três homens em frente à residência - Divulgação

Niterói: os agentes localizaram os três homens em frente à residênciaDivulgação

Publicado 09/01/2026 17:23

Niterói – A Guarda Municipal de Niterói prendeu, nesta sexta-feira (09), três homens que furtaram objetos de uma casa em obra na rua Nóbrega, em Santa Rosa. A equipe da Guarda em patrulhamento foi acionada para o local pelo Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

Ao chegar no local, os agentes localizaram os três homens em frente à residência. Eles confessaram que haviam furtado objetos da casa. O imóvel, que está em obras e sem moradores, foi arrombado pelos assaltantes. Uma testemunha confirmou ter presenciado a ação dos três homens.

Os guardas municipais levaram os assaltantes para a 76ª DP (Centro), onde foi registrado o flagrante. A polícia vai realizar uma perícia no imóvel.