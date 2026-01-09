Niterói: Rua Visconde do Rio Branco, no Centro, teve alterações no acessoDivulgação
Rua no Centro de Niterói ganha novo sentido e mudança no acesso
O objetivo é melhorar a fluidez do trânsito e reduzir as retenções na região, principalmente nos horários de pico
Guarda Municipal de Niterói prende três homens que assaltaram casa em Santa Rosa
Os guardas municipais levaram os assaltantes para a 76ª DP (Centro),
Marcos Hasselmann apresenta novo show em 2026
Repertório é inspirado em Neo Soul, subgênero do R&B que mistura soul, jazz, hip hop e eletrônica, e inclui grooves pesados. Artista aproveitou o aniversário para anunciar o projeto.
Primeira audiência pública do Programa Vida Nova no Morro lota auditório do Caminho Niemeyer
Líderes comunitários e população em geral puderam tirar dúvidas com autoridades municipais e apresentar contribuições
Varredeiras mecanizadas aumentam produtividade da limpeza urbana
Equipamentos da Clin são operados por profissionais que fizeram treinamento especializado
Niterói une samba, formação e solidariedade no lançamento do Carnaval 2026
Evento na quadra da Viradouro terá o lançamento dos sambas-enredo das escolas da cidade
