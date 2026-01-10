Niterói: capivara foi resgatada pela Guarda MunicipalDivulgação
Guarda Municipal resgata capivara e jiboia de 2,5 metros em ações ambientais
A serpente foi capturada de forma segura, sem ferimentos, seguindo todos os protocolos técnicos da corporação
Guarda Municipal resgata capivara e jiboia de 2,5 metros em ações ambientais
A serpente foi capturada de forma segura, sem ferimentos, seguindo todos os protocolos técnicos da corporação
Niterói abre 260 vagas para colônia de férias gratuita com tema da Copa do Mundo 2026
Programação PUDs na Copa 2026 une tecnologia, esporte e cultura digital para crianças e adolescentes. Inscrições começam nesta segunda-feira (12)
Rua no Centro de Niterói ganha novo sentido e mudança no acesso
O objetivo é melhorar a fluidez do trânsito e reduzir as retenções na região, principalmente nos horários de pico
Guarda Municipal de Niterói prende três homens que assaltaram casa em Santa Rosa
Os guardas municipais levaram os assaltantes para a 76ª DP (Centro),
Marcos Hasselmann apresenta novo show em 2026
Repertório é inspirado em Neo Soul, subgênero do R&B que mistura soul, jazz, hip hop e eletrônica, e inclui grooves pesados. Artista aproveitou o aniversário para anunciar o projeto.
Primeira audiência pública do Programa Vida Nova no Morro lota auditório do Caminho Niemeyer
Líderes comunitários e população em geral puderam tirar dúvidas com autoridades municipais e apresentar contribuições
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.