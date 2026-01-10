Niterói: capivara foi resgatada pela Guarda Municipal - Divulgação

Niterói: capivara foi resgatada pela Guarda MunicipalDivulgação

Publicado 10/01/2026 10:18

Niterói - A Coordenadoria de Meio Ambiente (CMA) da Guarda Municipal de Niterói realizou, nesta sexta-feira (9), dois resgates de animais silvestres em diferentes pontos da cidade, garantindo a segurança da população e a preservação da fauna.

Na madrugada, os agentes da CMA realizaram a captura de uma capivara que havia invadido a garagem de uma residência em um condomínio no bairro de Pendotiba. O animal foi resgatado com segurança e passou por avaliação técnica da equipe.

Já pela manhã, a Guarda Municipal foi acionada para o resgate de uma jiboia com aproximadamente 2,5 metros de comprimento, encontrada nas dependências da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em São Francisco. A serpente foi capturada de forma segura, sem ferimentos, seguindo todos os protocolos técnicos da corporação.

Os dois animais foram avaliados pelas equipes especializadas e, como não apresentavam ferimentos, foram reintegrados ao habitat natural em áreas de preservação ambiental da cidade ainda nesta sexta-feira.

Segundo o coordenador da Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal, Renato Macedo, o trabalho exige preparo técnico e responsabilidade ambiental. “Cada resgate é realizado com muito cuidado e técnica, respeitando as características de cada espécie. Nosso objetivo é proteger a população e, ao mesmo tempo, garantir o bem-estar dos animais, promovendo a reintegração segura à natureza sempre que possível”, destacou.

Resgate especializado

A Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói realiza um trabalho especializado no resgate de animais silvestres e conta com procedimentos específicos para cada tipo de ocorrência. Após o acionamento, a equipe faz a captura e avalia as condições físicas do animal. Quando não há ferimentos, ele é devolvido à natureza na unidade de conservação mais próxima.

Nos casos em que o animal apresenta algum tipo de lesão ou necessita de cuidados, ele é encaminhado para instituições de referência, como o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio; o Centro de Atendimento de Animais Marinhos; o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Seropédica; ou o Instituto Vital Brazil, nos casos envolvendo cobras venenosas.

A Guarda Municipal reforça que o acionamento correto da equipe pelo telefone 153 é essencial para garantir a preservação da fauna silvestre e a segurança da população, assegurando que cada resgate siga critérios técnicos, avaliação veterinária e o encaminhamento adequado quando necessário.