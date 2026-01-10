Niterói: a proposta é oferecer uma experiência completa que une boa comida, música de qualidade e um ambiente acolhedor - Divulgação

Publicado 10/01/2026 10:29

Niterói - A cidade de Niterói ganha um novo e sofisticado ponto de encontro à beira-mar. No próximo dia 15 de janeiro, será inaugurado oficialmente o Caê Beach Club, localizado em frente à Praia de Piratininga, na Região Oceânica da cidade. Com um conceito jovem, lifestyle e gastronômico, o espaço nasce com a proposta de oferecer uma experiência completa que une boa comida, música de qualidade e um ambiente acolhedor, com uma das vistas mais bonitas da cidade.

Idealizado pelos empresários Mila Carmo e Antonio Carlos Paura Junior, o Caê Beach Club tem como missão dar continuidade ao legado familiar na gastronomia, agora em um restaurante à beira-mar que valoriza a conexão com a praia, a cultura local e o lifestyle carioca. A inauguração será exclusiva para convidados e amigos, reunindo artistas, influenciadores e empresários de Niterói, e contará com show do cantor Bruno D’Avilla e DJ set de Antony Saieg. Com bar, deck e decoração rústica e praiana, o Caê Beach Club se destaca pelo ambiente aconchegante, espaço instagramável e conceito beira-mar. Entre os diferenciais da casa estão a gastronomia autoral, o atendimento de alto padrão e uma programação musical variada, com eventos temáticos que incluem samba, voz e violão e sertanejo, além da possibilidade de realização de eventos corporativos e casamentos.

A cozinha é comandada pelo chef argentino Ramiro Gaston, que apresenta uma proposta de culinária contemporânea com forte presença de frutos do mar, aliando técnica, sabor e frescor. O bar oferece drinks autorais assinados pelo mixologista Bruno Mendes, além de opções sem álcool. O cardápio contempla ainda pratos veganos e vegetarianos, reforçando a diversidade e a inclusão gastronômica da casa. Para a empresária e atriz Mila Carmo, a abertura do Caê Beach Club representa mais do que um novo empreendimento. “O restaurante gera aproximadamente 30 empregos diretos e indiretos, fortalece o turismo e impulsiona a economia local, além de valorizar a orla de Piratininga e promover uma conexão genuína com a música, a praia e o lifestyle de Niterói”, destaca.

O Caê Beach Club funciona de quarta a domingo, com reservas apenas para grupos acima de 15 pessoas. O espaço é pet friendly.



Serviço:



Inauguração Caê Beach Club



Dia: 15 de janeiro (quinta-feira)



Horário: às 19h



WhatsApp: (21) 99957-7861



Endereço: Avenida Almirante Tamandaré, 3050, na praia de Piratininga.



Instagram: @caebeachclub