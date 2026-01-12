Niterói: escola de samba segue fortalecendo seus laços com a comunidade e valorizando trajetórias construídas em seu próprio chão Divulgação
Cubango anuncia Polliany Cruz e Andressa Honorato como Musas da Comunidade
Polliany disse que ainda jovem, durante um ensaio na Amaral, começou a admirar a beleza, a força e a energia das passistas da escola
Operação Verão: cidade realiza ação para ordenar estacionamento na Praia de Itaipu
Objetivos foram proteger e orientar a população em relação a cobranças abusivas e pontos de parada irregulares, além de coibir a ação de flanelinhas não cadastrados
Niterói realiza primeira ação integrada contra motos barulhentas de 2026
Na operação em Santa Rosa, 17 motociclistas foram autuados por diversas irregularidades como pilotar sem habilitação e com escapamento adulterado
Caê Beach Club inaugura em Piratininga e promete ser o novo point à beira-mar
Com bar, deck e decoração rústica e praiana, o espaço se destaca pelo ambiente aconchegante,
Janeiro Branco reforça a importância do cuidado com a saúde mental
Prefeitura tem vários equipamentos com projeto terapêutico construído em conjunto com usuários e familiares
Guarda Municipal resgata capivara e jiboia de 2,5 metros em ações ambientais
A serpente foi capturada de forma segura, sem ferimentos, seguindo todos os protocolos técnicos da corporação
