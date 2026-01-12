Niterói: escola de samba segue fortalecendo seus laços com a comunidade e valorizando trajetórias construídas em seu próprio chão - Divulgação

Niterói: escola de samba segue fortalecendo seus laços com a comunidade e valorizando trajetórias construídas em seu próprio chão Divulgação

Publicado 12/01/2026 09:08

Niterói - A Acadêmicos do Cubango segue fortalecendo seus laços com a comunidade e valorizando trajetórias construídas em seu próprio chão ao anunciar Polliany Cruz e Andressa Honorato como as novas Musas da Comunidade da agremiação.

Criada em solo sambista, Polliany Cruz construiu sua relação com a Cubango de forma natural e apaixonada. O encantamento surgiu ainda jovem, durante um ensaio na Amaral, ao admirar a beleza, a força e a energia das passistas da escola. A partir desse momento, iniciou sua caminhada no projeto, passou pelo teste para a ala e foi aprovada, dando início a uma trajetória marcada por crescimento e amadurecimento dentro e fora do samba. “Ser passista e filha desse chão me fizeram crescer e amadurecer dentro e fora do samba, e isso não tem preço. Nem nos meus melhores sonhos imaginei que hoje seria sua musa. Representar esse solo de axé, tradição e ancestralidade, e dar continuidade à nossa resistência, é de uma riqueza sem fim”, destaca Polliany, emocionada ao assumir o novo posto.

Já Andressa Honorato retorna à Mais Querida com uma história consolidada e marcada por conquistas. Ex-passista da escola, ela foi eleita Melhor Passista da Série A em 2020, representando a Acadêmicos do Cubango. Nos carnavais seguintes, desfilou como musa dos passistas, levando à Avenida o samba no pé e a identidade desenvolvidos no chão da agremiação. “Voltar à minha casa, agora sob uma nova perspectiva, é a realização de um sonho antigo e a certeza de um laço eterno. Sou imensamente grata ao presidente Leko, ao diretor artístico Felipe Soares e a toda a comunidade da Cubango, que caminhou comigo, sonhou junto e hoje me acolhe de braços abertos”, afirma Andressa.