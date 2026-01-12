Niterói: D.O. publicou chamamento para o credenciamento de guardadores de carros, monitores e pontos de venda para atuação em estacionamentos públicos Claudio Fernandes
Chamamento público – O edital de chamamento publicado faz parte de um conjunto de ações da Suten para a modernização das zonas de estacionamento das áreas de praia da Região Oceânica e vai credenciar pessoas físicas e jurídicas para atuarem como guardadores de veículos, monitores de operação em estacionamentos públicos sob responsabilidade da superintendência. O credenciamento possibilitará a formalização de pessoas que já atuam nas áreas públicas, mediante utilização de uniformes e sistema eletrônico para o funcionamento dos estacionamentos públicos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente. Para pessoas físicas, os documentos exigidos são os seguintes: RG, CPF, Comprovante de residência (até 3 meses), título de eleitor e dados bancários (incluindo PIX). Para quem é pessoa jurídica (MEI ou ME), os documentos exigidos são: CNPJ, certificado MEI ou ME, RG e CPF do responsável, certidões negativas (federal, estadual, municipal, FGTS e trabalhista) e dados bancários (incluindo PIX). A sede da Suten fica no Terminal Rodoviário João Goulart, na Avenida Visconde do Rio Branco, sem número, no Centro. O horário de atendimento é das 10h às 16h.
Operação Verão - Em paralelo à ação da Suten para ordenar os estacionamentos, as outras atividades da Operação Verão ocorreram, neste sábado (10), conforme o planejamento na Praia de Itaipu e nas outras praias da cidade. A força-tarefa que atua nas 12 praias da cidade é coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e pelo Centro Integrado de Segurança Pública (CISP). A Operação Verão mobiliza diversos órgãos municipais. A operação envolve servidores da Guarda Municipal, da Companhia de Limpeza Urbana (Clin), da Saúde, da Defesa Civil, da Nittrans, entre outras áreas. Agentes da Seop e da Guarda Municipal atuaram nas areias para garantir as normas de postura. Eles também coibiram caixas de som e churrasqueiras. O trabalho inclui ainda ações educativas, com orientação direta aos usuários das praias sobre os limites de ocupação do espaço público.
A Operação Verão segue ao longo de toda a estação com fiscalização permanente. A população pode colaborar denunciando irregularidades no número 153 do CISP, ajudando a manter as praias organizadas e seguras para todos.
