Niterói: D.O. publicou chamamento para o credenciamento de guardadores de carros, monitores e pontos de venda para atuação em estacionamentos públicos - Claudio Fernandes

Niterói: D.O. publicou chamamento para o credenciamento de guardadores de carros, monitores e pontos de venda para atuação em estacionamentos públicos Claudio Fernandes

Publicado 12/01/2026 08:40

Niterói - Equipes da Superintendência de Terminais e Estacionamentos de Niterói (Suten) estiveram, neste sábado (10), na Praia de Itaipu, na Região Oceânica, para fiscalizar e orientar a população sobre as regras de estacionamento. A ação fez parte da Operação Verão e contou com o apoio de agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e da Guarda Municipal.

Durante a operação, o secretário da SUTEN, Fernando Brandão, dialogou com flanelinhas locais e explicou a necessidade de que todos se cadastrem para que possam trabalhar de forma regular. As equipes também alertaram os motoristas para que só estacionem com a utilização do talão a R$ 5,00. Na quinta-feira (08), foi publicado no Diário Oficial um chamamento público para o credenciamento de guardadores de carros, monitores e pontos de venda para atuação em estacionamentos públicos geridos pela Suten.



A moradora Roberta Salgado viu a atividade como importante para a população que, assim como ela, frequenta bastante as praias da Região Oceânica. “Sempre venho aqui em Itaipu e procuro parar nas vagas legalizadas. A gente procura o pessoal que tem o cupom, porque não dá para aceitar vaga mais cara. Estou aqui parabenizando o pessoal da Prefeitura, que está organizando direitinho, cobrando as pessoas e reforçando aos autorizados que devem fornecer o talão. Espero que seja sempre assim, pra gente poder vir à praia, curtir e voltar numa boa”, disse Roberta Salgado.



Chamamento público – O edital de chamamento publicado faz parte de um conjunto de ações da Suten para a modernização das zonas de estacionamento das áreas de praia da Região Oceânica e vai credenciar pessoas físicas e jurídicas para atuarem como guardadores de veículos, monitores de operação em estacionamentos públicos sob responsabilidade da superintendência. O credenciamento possibilitará a formalização de pessoas que já atuam nas áreas públicas, mediante utilização de uniformes e sistema eletrônico para o funcionamento dos estacionamentos públicos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente. Para pessoas físicas, os documentos exigidos são os seguintes: RG, CPF, Comprovante de residência (até 3 meses), título de eleitor e dados bancários (incluindo PIX). Para quem é pessoa jurídica (MEI ou ME), os documentos exigidos são: CNPJ, certificado MEI ou ME, RG e CPF do responsável, certidões negativas (federal, estadual, municipal, FGTS e trabalhista) e dados bancários (incluindo PIX). A sede da Suten fica no Terminal Rodoviário João Goulart, na Avenida Visconde do Rio Branco, sem número, no Centro. O horário de atendimento é das 10h às 16h.



Operação Verão - Em paralelo à ação da Suten para ordenar os estacionamentos, as outras atividades da Operação Verão ocorreram, neste sábado (10), conforme o planejamento na Praia de Itaipu e nas outras praias da cidade. A força-tarefa que atua nas 12 praias da cidade é coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e pelo Centro Integrado de Segurança Pública (CISP). A Operação Verão mobiliza diversos órgãos municipais. A operação envolve servidores da Guarda Municipal, da Companhia de Limpeza Urbana (Clin), da Saúde, da Defesa Civil, da Nittrans, entre outras áreas. Agentes da Seop e da Guarda Municipal atuaram nas areias para garantir as normas de postura. Eles também coibiram caixas de som e churrasqueiras. O trabalho inclui ainda ações educativas, com orientação direta aos usuários das praias sobre os limites de ocupação do espaço público.



A Operação Verão segue ao longo de toda a estação com fiscalização permanente. A população pode colaborar denunciando irregularidades no número 153 do CISP, ajudando a manter as praias organizadas e seguras para todos.