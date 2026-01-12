Niterói: foram colocadas pulseiras de identificação em 350 crianças em bases montadas nas areias das praias do município - Divulgação

Publicado 12/01/2026 10:27

Niterói - A Operação Verão da Prefeitura de Niterói esteve presente nas 12 praias da cidade durante o fim de semana de muito calor. Coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e pelo Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), a Operação Verão mobiliza diversos órgãos municipais e envolve servidores da Guarda Municipal, da Companhia de Limpeza Urbana (Clin), da Saúde, da Defesa Civil, da Nittrans, entre outras áreas.

No sábado (10) e no domingo (11), os agentes municipais trabalharam para garantir o ordenamento na orla da cidade e para cumprir as normas de postura. Nas 12 praias de Niterói, a Operação Verão contabilizou 377 autuações e 44 remoções de veículos que estacionaram em locais proibidos. Foram registradas 59 apreensões de mercadorias sem autorização, sendo 10 mesas, 28 cadeiras e 21 guarda-sóis. Também foram colocadas pulseiras de identificação em 350 crianças em bases montadas nas areias das praias do município.

Nas praias de Itaipu (sábado) e de Camboinhas (domingo), equipes da Superintendência de Terminais e Estacionamentos de Niterói (SUTEN), com apoio da Seop e da Guarda Municipal, realizaram ações específicas para orientar a população sobre as regras de estacionamento e para coibir a atuação de guardadores de veículos não cadastrados.

Na operação, as equipes alertaram os motoristas para somente estacionar com guardadores credenciados pagando o valor de R$ 5,00. Os agentes orientaram os guardadores não autorizados a se cadastrarem, a partir desta segunda-feira (12), para atuarem de forma regular com uniforme e talão oficial.

Chamamento público – O edital de chamamento publicado na quinta-feira (08) no Diário Oficial faz parte de um conjunto de ações da SUTEN para a modernização das zonas de estacionamento das áreas de praia da Região Oceânica e tem como objetivo credenciar pessoas físicas e jurídicas para atuarem como guardadores de veículos e monitores de operação em estacionamentos públicos sob responsabilidade da superintendência. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente. A sede da SUTEN fica no Terminal Rodoviário João Goulart, na Avenida Visconde do Rio Branco, sem número, no Centro. O horário de atendimento é das 10h às 16h.