Niterói: foram colocadas pulseiras de identificação em 350 crianças em bases montadas nas areias das praias do municípioDivulgação
Operação Verão apreende mercadorias não autorizadas e combate estacionamento irregular
Prefeitura fez ação específica em Itaipu e Camboinhas para coibir a atuação de guardadores não cadastrados
Operação Verão apreende mercadorias não autorizadas e combate estacionamento irregular
Prefeitura fez ação específica em Itaipu e Camboinhas para coibir a atuação de guardadores não cadastrados
Cubango anuncia Polliany Cruz e Andressa Honorato como Musas da Comunidade
Polliany disse que ainda jovem, durante um ensaio na Amaral, começou a admirar a beleza, a força e a energia das passistas da escola
Operação Verão: cidade realiza ação para ordenar estacionamento na Praia de Itaipu
Objetivos foram proteger e orientar a população em relação a cobranças abusivas e pontos de parada irregulares, além de coibir a ação de flanelinhas não cadastrados
Niterói realiza primeira ação integrada contra motos barulhentas de 2026
Na operação em Santa Rosa, 17 motociclistas foram autuados por diversas irregularidades como pilotar sem habilitação e com escapamento adulterado
Caê Beach Club inaugura em Piratininga e promete ser o novo point à beira-mar
Com bar, deck e decoração rústica e praiana, o espaço se destaca pelo ambiente aconchegante,
Janeiro Branco reforça a importância do cuidado com a saúde mental
Prefeitura tem vários equipamentos com projeto terapêutico construído em conjunto com usuários e familiares
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.