Niterói: Guiguito vai se apresentar na Região Oceânica em show gratuito - Divulgação

Niterói: Guiguito vai se apresentar na Região Oceânica em show gratuitoDivulgação

Publicado 12/01/2026 13:29 | Atualizado 12/01/2026 13:30

Niterói - Música, cultura e muita alegria ocupam o Centro Ecocultural Sueli Pontes, na Região Oceânica, nos dias 24 e 25 de janeiro, com a segunda edição da Programação de Verão, que oferece programação gratuita e aberta ao público. A agenda reúne show de MPB com Guiguito Andrade, o tradicional bloco Céu na Terra e o Baile Charme da Família Black Star, promovendo encontros ao ar livre e celebrando a maior festa popular brasileira.



A programação tem início no dia 24 de janeiro, às 11h, com o tradicional bloco Céu na Terra, no dia 24 de janeiro, às 11h. Com décadas de trajetória no carnaval de rua, o bloco é reconhecido por arrastar multidões de foliões e por celebrar a diversidade da música brasileira, reunindo diferentes ritmos, referências e gerações em uma experiência coletiva que valoriza a cultura popular e a ocupação dos espaços públicos. A presença do Céu na Terra no Centro Ecocultural antecipa o clima carnavalesco em Niterói e amplia o acesso da população a uma das manifestações mais emblemáticas do carnaval carioca.



Na sequência, às 16h, a festa fica por conta de Guiguito Andrade em um show de MPB, abrindo a temporada com um repertório dedicado à música brasileira e ao encontro com o público. “O público pode esperar uma tarde especial, com um repertório que desperta memória afetiva e cria uma atmosfera leve e envolvente, pensada para um encontro ao ar livre com música de qualidade. Espaços como o Centro Ecocultural Sueli Pontes são fundamentais para Niterói, pois ampliam o acesso à cultura, fortalecem os artistas e movimentam a cena cultural da cidade”, afirma o cantor.



O encerramento acontece no dia 25 de janeiro, das 11h às 18h, com o Baile Charme da Família Black Star. O evento contará com a presença dos DJs Roberto, JP Shine Black e Giselle, que apresentam uma seleção variada da Black Music, com estilos como Charme, R&B, Soul, Hip-Hop, Afrobeat e Quiet Storm, entre outros ritmos que integram a identidade da cultura preta.



“Nós temos pessoas que frequentam nosso Baile Charme de várias cidades do Rio de Janeiro. Elas estão muito empolgadas e contando os minutos para curtir essa festa”, afirma JP Shine Black, fundador da Família Black Star. Desde 2016, o grupo atua na valorização da cultura do Charme, reconhecendo a arte, a música e a dança como expressões culturais que promovem convivência, identidade e bem-estar para pessoas de todas as idades. A Programação de Verão do Centro Ecocultural Sueli Pontes é uma realização da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas.



Serviço



Programação de Verão do Centro Ecocultural Sueli Pontes

Programação gratuita

Datas: 24 a 25 de janeiro



24/01, sábado, 11h

Bloco de Carnaval Céu na Terra



24/01, sábado, 16h

Guiguito Andrade

Show de MPB



25/01, domingo, das 11h às 18h

Baile Charme com a Família Black Star

DJs Roberto, JP Shine Black e Giselle



Local: Centro Ecocultural Sueli Pontes

Endereço: Avenida Celso Kelly, 378, Piratininga, Niterói