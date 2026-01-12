Niterói: a cerimônia de abertura das comemorações ocorre no Anfiteatro Aloysio de Paula, do Huap - Divulgação

Niterói: a cerimônia de abertura das comemorações ocorre no Anfiteatro Aloysio de Paula, do HuapDivulgação

Publicado 12/01/2026 13:43

Niterói - O Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense (Huap-UFF), completa, na próxima quinta-feira (15/01), 75 anos. Para comemorar, a instituição vai realizar, no sábado (18/01), a “Caminhada dos 75 anos do Huap”, com início às 7h, saindo da reitoria da UFF pela Orla de Icaraí. Os interessados em participar da caminhada podem comprar o kit no próprio dia, entre 7h e 7h30, na reitoria da UFF. Neste dia, além da caminhada, acontecem atividades de bem-estar e música. Um mural também está sendo montado com fotos dos trabalhadores do hospital.

A cerimônia de abertura das comemorações ocorre no dia 15/01, às 14h, no Anfiteatro Aloysio de Paula, do Huap, e contará com a presença de convidados, entre colaboradores, gestores da instituição e da UFF e autoridades locais. Na cerimônia, será lançado o vídeo institucional do hospital, além da programação “Bem Viver” do Huap, que foca no bem-estar dos colaboradores e promove atividades físicas e saúde mental, com ginásticas, alongamentos, danças, shiatsu e pilates. O evento também contará com homenagens. Às 19h, acontece a festa de 75 anos, no Clube Central.

O Huap-UFF é a maior e mais complexa unidade de saúde da Grande Niterói, considerado, na hierarquia do SUS, unidade de saúde de alta complexidade de atendimento. A instituição, que é gerida pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) desde 2016, atende a população da Região Metropolitana II, que engloba, além de Niterói, as cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. Sua área de abrangência atinge uma população estimada em mais de dois milhões de habitantes e, pela proximidade com a cidade do Rio de Janeiro, atende também parte da população desse município.

O hospital faz parte da Rede Ebserh desde abril de 2016. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

