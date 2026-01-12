Niterói: a cerimônia de abertura das comemorações ocorre no Anfiteatro Aloysio de Paula, do HuapDivulgação
Caminhada na Orla de Icaraí marca os 75 anos do Huap
Evento faz parte da programação de aniversário com várias atividades durante a semana
Caminhada na Orla de Icaraí marca os 75 anos do Huap
Evento faz parte da programação de aniversário com várias atividades durante a semana
Centro Ecocultural Sueli Pontes recebe bloco Céu na Terra e outras atrações
Já é carnaval em Niterói e Região Oceânica realiza Programação de Verão
Niterói promove atividades gratuitas nas férias da criançada
Serão quase 1.200 vagas para crianças e jovens de diversas regiões da cidade. Cerca de 700 alunos da rede municipal também terão programação especial com o Tô de Férias na Escola
Operação Verão apreende mercadorias não autorizadas e combate estacionamento irregular
Prefeitura fez ação específica em Itaipu e Camboinhas para coibir a atuação de guardadores não cadastrados
Cubango anuncia Polliany Cruz e Andressa Honorato como Musas da Comunidade
Polliany disse que ainda jovem, durante um ensaio na Amaral, começou a admirar a beleza, a força e a energia das passistas da escola
Operação Verão: cidade realiza ação para ordenar estacionamento na Praia de Itaipu
Objetivos foram proteger e orientar a população em relação a cobranças abusivas e pontos de parada irregulares, além de coibir a ação de flanelinhas não cadastrados
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.