Niterói - O Instituto Vital Brazil (IVB), laboratório do Governo do Estado vinculado à Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), anuncia a abertura das inscrições para a edição de janeiro de 2026 das Férias Científicas, projeto educativo e gratuito voltado para crianças.
A partir do dia 19, os participantes terão a oportunidade de vivenciar a ciência de forma prática e divertida, com atividades que incluem experimentos científicos, palestras e visitas exclusivas às dependências do instituto, como o aracnário e o serpentário. Além disso, as famílias dos participantes poderão se juntar às visitas à Fazenda IVB, em Cachoeiras de Macacu, aos sábados.
O programa busca despertar o interesse pela ciência e pela pesquisa, oferecendo uma experiência única em um dos centros de pesquisa mais importantes do Brasil. Ao longo do período do programa, crianças de 8 a 10 anos poderão explorar as diversas áreas de atuação do Instituto Vital Brazil e aprender com os profissionais que estão na linha de frente da pesquisa em saúde pública, biotecnologia e farmacologia.
Inscrições e processo Seletivo
As inscrições para o programa são gratuitas e começam na próxima terça-feira (13/01). Para se inscrever, os responsáveis devem comparecer à sede do Instituto Vital Brazil, na rua Maestro José Botelho, 64, em Niterói, com a certidão de nascimento ou RG da criança, além do CPF e RG do responsável. Ao todo, são 50 vagas, 25 por turma.
Programação e Atividades
A edição de 2026 será dividida em duas turmas com as seguintes atividades programadas:
• 13 de janeiro: Abertura do programa e início das inscrições para as crianças participantes. • 19 a 24 de janeiro: Turma 1. • 26 a 31 de janeiro: Turma 2.
Com turmas distintas, as atividades se repetem e seguem um cronograma que inclui experimentos científicos interativos, visitas ao aracnário e serpentário do Instituto Vital Brazil aliando diversão ao aprendizado de biotecnologia e farmacologia.
"As Férias Científicas são uma oportunidade única de conectar crianças e suas famílias com o universo da ciência de forma prática e envolvente neste período de férias escolares. A visita à Fazenda IVB é um dos momentos mais especiais da programação. Nesse espaço, os participantes têm a chance de conhecer de perto o processo de coleta de plasma sanguíneo de cavalos, fundamental na produção de soros utilizados para o tratamento de envenenamento por picadas de cobras, aranhas e escorpiões",_ afirma Anderson Mattos, vice-presidente do Instituto Vital Brazil.
Serviço
Evento: Férias Científicas 2026 do Instituto Vital Brazil Datas: de 19 a 31 de janeiro de 2026 Locais: Instituto Vital Brazil (Niterói) e Fazenda IVB (Cachoeiras de Macacu) Inscrições gratuitas com abertura no dia 13 de janeiro de 2026 Idade para participação: Crianças de 8 a 10 anos Documentos necessários: Certidão de nascimento ou RG da criança, CPF e RG do responsável Vagas limitadas: Ao todo são 50 vagas, 25 para cada turma
