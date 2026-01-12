Niterói: cidade segue avançando em segurança pública - Douglas Macedo

Publicado 12/01/2026 14:36

Niterói - A cidade de Niterói encerrou o ano de 2025 com redução histórica em todos os indicadores estratégicos de violência. Os dados do Observatório de Segurança de Niterói, referentes ao acumulado de janeiro a dezembro de 2025, mostram quedas significativas em crimes como letalidade violenta, roubo de veículo, roubo de cargas e de rua, que impactam diretamente a vida da população. Prefeito de Niterói, Rodrigo Neves atribuiu os resultados a uma política pública construída ao longo de uma década e a investimentos permanentes.

“Esse resultado não é um acaso. É resultado de muito investimento em segurança pública. Há 10 anos Niterói estava mais violenta que a cidade do Rio e a região metropolitana, decidimos elaborar o Pacto Niterói Contra a Violência com investimento em inteligência, em ostensividade das forças de segurança , em urbanismo social e em políticas de prevenção à violência urbana. Vamos seguir firmes nesse caminho certo de investir pesado em segurança pública. Sem segurança, o cidadão não tem acesso à educação, à saúde, ao desenvolvimento econômico e ao direito de conviver no espaço da cidade e qualidade de vida”, afirmou Rodrigo Neves.



Números do Observatório de Niterói apontam que a cidade teve queda de 14,29% nos casos de letalidade violenta (homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte). Em números absolutos, a cidade passou de 70 mortes em 2024 para 60 em 2025. Pela primeira vez, Niterói não registrou nenhum latrocínio (roubo seguido de morte) durante todo o ano e há um ano não tem ocorrências de feminicídio.



Os roubos de veículos despencaram 17,75% na cidade - de 338 casos em 2024 para 278 em 2025. Já os roubos de carga tiveram uma redução extraordinária de 43,75%, caindo de 32 ocorrências para 18 no período - o menor da história . Os roubos de rua caíram 3,25% para o menor patamar desde que os indicadores de criminalidade começaram a ser divulgados pelo ISP em 2003 ( de 1.169 em 2024 para 1.131 em 2025).



O chefe do Executivo Municipal também destacou as novas ações planejadas para 2026. “No final de dezembro, assinamos um novo convênio do PROEIS com a PM para aumentar a ostensividade da Polícia Militar. Um investimento de mais de R$ 2 milhões por mês da Prefeitura de Niterói no apoio à Polícia Militar. Também vamos chamar uma nova turma da Guarda Municipal para ampliar ainda mais a presença das nossas forças nas ruas da cidade. Vamos investir no urbanismo social com o Vida Nova no Morro. Sobretudo, vamos fazer o que estamos fazendo há 10 anos e que está dando certo. Vamos disputar menino a menino a nossa juventude com o crime em Niterói. Estamos vencendo esta batalha e vamos ter novos programas de prevenção à violência urbana com foco na juventude”, reforçou o prefeito.



As ações citadas pelo prefeito reforçam a estratégia municipal que combina inteligência e integração, policiamento ostensivo com políticas sociais de prevenção, especialmente voltadas para jovens em situação de vulnerabilidade.



Embora a segurança pública seja atribuição constitucional do Estado, o município apoia as forças de segurança com investimentos em tecnologia, inteligência e integração. Por meio do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), que opera 24 horas, a Prefeitura compartilha imagens, dados e informações estratégicas com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Niterói também é o único município do país a contar com o ShotSpotter, sistema de detecção de disparos de arma de fogo em tempo real, que tem contribuído para respostas mais rápidas e ações mais precisas das polícias.



O secretário de Estado da Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes, reforçou a eficácia do trabalho integrado entre a corporação e a Prefeitura de Niterói. “Ressalta-se, de forma especial, a atuação firme e estratégica do 12º Batalhão da Polícia Militar e de seu comando, o coronel Leonardo Ribeiro de Oliveira, cuja liderança, planejamento e presença constante nas ruas têm sido decisivos para a queda consistente da violência e para o aumento concreto da sensação de segurança da população”, disse o coronel Marcelo de Menezes.



O secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas, ressaltou que os resultados de 2025 também são resultado do investimento em tecnologia. “Niterói tem o maior PROEIS do Estado do Rio De Janeiro. Com o investimento de R$ 2 milhões ao mês, a cidade dobra o efetivo da Polícia Militar nas ruas. Além disso, investimos forte em tecnologia com o CISP administrando o cerco eletrônico, as câmeras inteligentes e o ShotSpotter. A Guarda Municipal é uma força de segurança pública de destaque. Atua no combate aos delitos de rua e no ordenamento urbano. Temos uma perfeita integração com todas as forças de segurança com foco na proteção da população. Tudo isso faz com que Niteroi se destaque em segurança pública e avance”, afirmou Gilson Chagas.



A Prefeitura também participa ativamente do planejamento integrado de segurança, por meio do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) e da Secretaria de Ordem Pública (Seop), em articulação com a Polícia Militar, Polícia Civil e forças federais, definindo estratégias específicas para áreas mais afetadas pela criminalidade, como reforço de patrulhamento e operações conjuntas.



Para 2026, Niterói vai dobrar os investimentos no reforço do policiamento, com R$ 2 milhões mensais destinados ao Proeis, além de cerca de R$ 7 milhões anuais para o Regime Adicional de Serviço (RAS) da Polícia Civil para reforçar o efetivo de policiais militares e civis na cidade. O município também ampliará o complexo de delegacias especializadas no Centro de Niterói, fortalecendo o combate ao crime organizado. Paralelamente, a Prefeitura mantém políticas estruturantes de prevenção, como o Pacto Niterói Contra a Violência, voltadas à redução dos fatores que alimentam a criminalidade e à proteção da população.



“A redução histórica dos índices de criminalidade em 2025 é resultado direto de uma estratégia baseada em integração, planejamento e inteligência. Em Niterói, trabalhamos de forma coordenada com a Polícia Militar, a Polícia Civil, as forças federais e a Guarda Municipal, respeitando as atribuições de cada instituição e fortalecendo a cooperação operacional. Esses resultados demonstram que o caminho do diálogo institucional e do trabalho conjunto é o mais eficaz para enfrentar a criminalidade e garantir mais segurança”, declarou o secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), Felipe Ordacgy.



Os números do Observatório de Niterói referentes a 2025 são uma prévia dos dados que serão anunciados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) e reforçam Niterói como um município que avança na contramão dos índices de violência da região, apostando em um modelo integrado e permanente para garantir segurança à sua população.