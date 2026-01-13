Niterói: "Tudo é pensado para dar a devida visibilidade à história desses grandes profissionais, todos ligados a Niterói", contou o presidente executivo do Filhos da Pauta, Sérgio Soares - Divulgação

Publicado 13/01/2026 17:11

Niterói - O Clube Central, na Praia de Icaraí, sediou uma confraternização entre profissionais de imprensa e do samba. Organizado pelo Sindicato dos Jornalistas do Estado do Rio de Janeiro, no último sábado (10), o encontro teve o lançamento do enredo “Na Volta dos Onze Notáveis, Partiu Niterói!”, do bloco Filhos da Pauta para o Carnaval de 2026, com homenagem póstuma a 11 jornalistas. Familiares dos homenageados receberam diplomas, assim como o premiado intérprete Nêgo, que gravou o samba do bloco.

O desfile que marca os 40 anos do bloco criado pelos jornalistas da cidade vai lembrar Jourdan Amóra, Ykenga, Ivan Costa, Paulo Freitas, Floriano Carvalho, Walmyr Peixoto, Mário Dias, Fernando Paulino, Elaine Rodrigues, Devaldo Quintino e Múcio Bezerra. Para o presidente do Sindicato dos Jornalistas, Mario Souza, o enredo é uma feliz celebração à vida: “É uma grande homenagem a esses queridos profissionais, no Carnaval, e também à nossa profissão, tão desvalorizada no dia a dia.”

A apresentação do bloco vem sendo preparada desde abril do ano passado. “Tudo é pensado para dar a devida visibilidade à história desses grandes profissionais, todos ligados a Niterói", contou o presidente executivo do Filhos da Pauta, Sérgio Soares, que cantou o samba ao lado de Nêgo e Edu Cigano, intérprete oficial do bloco.

Parceira do Filhos da Pauta, a escola Cacique da São José participou da festa no Centra mostrando o samba-enredo sobre o instrumentista Arthur Maia, com uma apresentação especial do segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira, João e Lívia, de 16 e 10 anos, respectivamente. O samba-enredo "Arthur Maia Sempre Vivo” foi interpretado por Rodrigo Gol. O baixista, que foi secretário de Cultura de Niterói, morreu há sete anos, como lembrou a diretora executiva da escola, Mônica Miranda. A Cacique vai desfilar no dia 6 de fevereiro, no Caminho Niemeyer, um dia antes do Filhos da Pauta estrear na mesma passarela.

“É uma alegria para o Clube Central receber uma festa com grandes homenagens como essas, já que sempre fomos identificados com o Carnaval e da cultura da cidade. Estão todos de parabéns”, disse o presidente do clube, Fernando Tinoco, ao cumprimentar o presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, Mario Sousa, além dos jornalistas e sambistas presentes.

