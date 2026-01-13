Niterói: as inscrições ficam abertas até quarta-feira (14) e podem ser realizadas presencialmente, na secretaria do PESC - Divulgação

Niterói: as inscrições ficam abertas até quarta-feira (14) e podem ser realizadas presencialmente, na secretaria do PESCDivulgação

Publicado 13/01/2026 17:03

Niterói - Com uma programação que reúne recreação e atividades esportivas, o Parque Esportivo e Social do Caramujo (PESC) oferece duas opções de colônia de férias em janeiro. Entre os dias 19 e 23, a programação acontece no próprio parque e é destinada aos jovens atendidos pelo projeto, à comunidade e a moradores de regiões vizinhas. Já de 26 a 30 de janeiro, o “De Férias com o PESC” abre vagas para crianças e adolescentes de toda a cidade, além de mães e alunas do programa itinerante, com atividades realizadas na Praia de Icaraí.

Com 200 vagas disponíveis, a colônia de férias no PESC ocorre em dois turnos: pela manhã, das 8h às 11h, para crianças de 6 a 10 anos; e à tarde, das 13h às 16h, para crianças e jovens de 11 a 14 anos. A programação inclui café da manhã e lanche. Os encontros acontecem na sede do Parque, no bairro do Caramujo.

As inscrições ficam abertas até quarta-feira (14) e podem ser realizadas presencialmente, na secretaria do PESC, ou por meio do formulário on-line: forms.gle/xaV8vg3Hf85o8WNVA.

Já a colônia de férias “De Férias com o PESC”, na Praia de Icaraí, é aberta ao público em geral. São oferecidas 100 vagas para crianças e adolescentes de 7 a 14 anos. Durante as atividades, que incluem aulas esportivas e ações ambientais, os participantes recebem lanche e o abadá do evento. As atividades acontecem das 8h às 11h.

Além disso, mães e alunas do PESC Itinerante podem se inscrever para participar, também de 26 a 30 de janeiro, de aulas de Yoga, Funcional, Zumba e de uma imersão no Hyrox (atividade que mistura corrida e exercícios funcionais). Ao todo, são disponibilizadas 50 vagas.

As inscrições para o “De Férias com o PESC”, destinadas a crianças, adolescentes e mulheres, têm início nesta quarta-feira (14) e devem ser feitas por meio do link que será disponibilizado no Instagram @parqueesportivocaramujo.