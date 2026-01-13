Niterói: as inscrições ficam abertas até quarta-feira (14) e podem ser realizadas presencialmente, na secretaria do PESCDivulgação
Parque Esportivo e Social do Caramujo promove colônias de férias em janeiro
Atividades acontecem de 19 a 23 no Caramujo, e de 26 a 30 na Praia de Icaraí
Férias Científicas 2026: Instituto Vital Brazil abre visitas
Inscrições gratuitas começam nesta terça-feira, com vagas limitadas
Niterói registra queda nos índices de violência e 2025 foi o melhor ano da segurança pública
Prefeito Rodrigo Neves afirma que a cidade continuará disputando jovem a jovem com o crime e investindo pesado em segurança em 2026
Lançamento de livro movimenta agenda cultural de Niterói
Obra da escritora Luciane Nascimento será apresentada no Quintal Centro Cultural
Caminhada na Orla de Icaraí marca os 75 anos do Huap
Evento faz parte da programação de aniversário com várias atividades durante a semana
Centro Ecocultural Sueli Pontes recebe bloco Céu na Terra e outras atrações
Já é carnaval em Niterói e Região Oceânica realiza Programação de Verão
