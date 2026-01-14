Niterói: campanha de doação de sangue pede a solidariedade aos moradores da Região Oceânica da cidade - Divulgação

Niterói: campanha de doação de sangue pede a solidariedade aos moradores da Região Oceânica da cidadeDivulgação

Publicado 14/01/2026 17:31

Niterói - O Shopping Multicenter Itaipu e o GSH Banco de Sangue Serum renovam uma parceria que já se consolidou como referência em mobilização solidária na Região Oceânica de Niterói. Nos dias 15 e 16 de janeiro (quinta e sexta-feira), das 10h às 18h, o shopping será novamente ponto de encontro para a comunidade participar de uma grande campanha de doação de sangue, facilitando o acesso da população a um posto de coleta próximo, seguro e acessível.

A estrutura da ação será montada no auditório da administração do shopping, seguindo rigorosamente todos os protocolos de segurança. O objetivo da campanha é ampliar o número de doações e contribuir para a manutenção dos estoques de sangue, que tradicionalmente sofrem queda significativa no início do ano, período marcado por férias, viagens e mudanças na rotina da população.

A iniciativa dá continuidade a uma parceria de sucesso. Ao longo de três edições realizadas em 2025, o shopping registrou 350 cadastros e 278 doações efetivas, resultado expressivo que evidencia o forte engajamento da comunidade local e o impacto positivo da ação na região.

Para o GSH Banco de Sangue Serum, a renovação da parceria reforça o compromisso conjunto com a vida. “Essa colaboração tem papel fundamental para manter os estoques em níveis equilibrados, especialmente em períodos críticos como o início do ano. A participação da comunidade é essencial para garantirmos que o sangue esteja disponível para atender hospitais e pacientes em diferentes tratamentos”, afirma Mário Sampaio, líder de captação da instituição.

O shopping destaca que a campanha faz parte de sua atuação social permanente. “Acolher novamente a campanha de doação de sangue no Multicenter Itaipu reforça nosso compromisso com a sociedade. Somos um espaço de convivência, com grande fluxo e acessibilidade, e queremos usar essa força para mobilizar a comunidade em ações que salvam vidas e fortalecem a solidariedade na região”, ressalta Thierry Fernandes, gerente de marketing do Shopping Multicenter Itaipu.

Como doar

Para participar, basta comparecer ao posto de coleta no Shopping Multicenter

Itaipu

(Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6.501 – Itaipu, Niterói-RJ)

nos dias 15 e 16 de janeiro, das 10h às 18h.

Confira a lista completa dos pré-requisitos para doação de sangue:

• Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH etc.) em bom estado de

conservação;

• Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até

os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença do

responsável legal no momento da doação);

• Não é permitido realizar doação acompanhado de menores de 12 anos

(exceto se o menor estiver acompanhado de dois adultos, sendo necessário o

revezamento dos mesmos enquanto acontece a doação);

• Estar em boas condições de saúde, se sentindo bem, sem qualquer sintoma;

• Pesar a partir de 50 kg e ter dormido ao menos 6h na última noite;

• Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

• Não é necessário estar em jejum, evitar alimentos gordurosos;

• Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital

e boca (12 meses após a retirada);

• Em caso de diabetes, deverá estar controlada e não fazer uso de insulina;

• Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

• Não ter tido Doença de Chagas e Infecções Sexualmente Transmissíveis

(IST);

• Candidatos que apresentaram sintomas de gripe e/ou resfriado devem

aguardar 7 dias após cessarem os sintomas e o uso das medicações;

• Aguardar 48h para doar caso tenha tomado a vacina da gripe, desde que não

esteja com nenhum sintoma.

Consulte a equipe do banco de sangue em casos de hipertensão, uso de

medicamentos e cirurgias.