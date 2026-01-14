Niterói: iniciativa em parceria com o Ministério da Saúde busca reduzir filas e agilizar atendimentos na rede municipal - Luciana Carneiro

Niterói: iniciativa em parceria com o Ministério da Saúde busca reduzir filas e agilizar atendimentos na rede municipalLuciana Carneiro

Publicado 14/01/2026 18:15

Niterói - A Prefeitura inicia, nesta sexta-feira (16), uma grande mobilização para a redução das filas de exames e cirurgias na rede municipal de saúde. A ação integra o Programa Fila Zero, em parceria com o Programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, e tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços especializados. A mobilização começa com a chegada da Carreta do Ministério da Saúde, que ficará instalada no Mercado Municipal de Niterói, por aproximadamente 30 dias, onde serão realizados exames de tomografia, por encaminhamento da Central de Regulação. O atendimento será realizado de segunda a sábado, das 7h às 17h.

“A parceria com o Ministério da Saúde fortalece o nosso Programa Fila Zero e amplia a capacidade de atendimento da rede municipal, garantindo mais agilidade, dignidade e cuidado para a população de Niterói. Nosso compromisso é cuidar das pessoas e garantir que ninguém fique esperando indefinidamente por um exame ou uma cirurgia. Para isso, reforçamos a rede com a contratação de mais de 260 médicos e seguimos investindo em estrutura. Entre os projetos para 2026 estão a construção dos Super Centros de Exames, Imagens e Especialidades, na Região Oceânica e no Fonseca, na Zona Norte, ampliando o acesso e o atendimento em toda a cidade", afirma o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, a iniciativa representa um avanço significativo na assistência à população. “Essa é uma grande mobilização para reduzir filas e garantir mais agilidade no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. A parceria com o Ministério da Saúde, aliada ao nosso Programa Fila Zero e aos mutirões de cirurgias, reforça o compromisso da Prefeitura de Niterói em ampliar o acesso aos serviços e oferecer um atendimento cada vez mais resolutivo para a população”, destacou a secretária.

Nos dias 16 e 17 de janeiro, será promovido um mutirão de cirurgias e exames nos hospitais municipais Oceânico Gilson Cantarino, Carlos Tortelly, Getulinho e Orêncio de Freitas. Serão ofertados exames de mamografia, endoscopia, colonoscopia, raio-X, ecodoppler e ultrassonografia. Também serão realizadas cirurgias gerais e pediátricas, como procedimentos de fimose.

A ação conta ainda com a participação do Hospital Universitário Antônio Pedro e do IBAP. Também serão realizados exames de Ressonância Magnética, cateterismo, angioplastia, angioplastia vascular, além de cirurgias ginecológicas, nefrológicas, proctológicas e de catarata.

A estratégia integrada entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura de Niterói permitirá ampliar significativamente a capacidade de atendimento da rede municipal, beneficiando pacientes que aguardam por exames e cirurgias eletivas.

Os atendimentos serão realizados mediante encaminhamento da rede municipal, seguindo os critérios estabelecidos pela Central de Regulação.