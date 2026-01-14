Niterói: Lei de autoria do deputado Vitor Junior declara o Canto do Rio como patrimônio imaterialDivulgação
Canto do Rio é declarado patrimônio cultural e imaterial do Estado
Lei de autoria do deputado Vitor Junior, que tem como objetivo preservar a trajetória e o legado do clube de Niterói, foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial
Trilha Caminhos de Darwin na programação do projeto Niterói Ecotur Sem Barreiras
trilheiros e apreciadores da natureza participarão de um passeio com vista panorâmica da Baia da Guanabara e pela histórica Fortaleza de Santa Cruz
Campanha de doação de sangue acontece na Região Oceânica
Multicenter Itaipu e GSH Banco de Sangue renovam parceria e promovem nova ação, que acontece nos dias 15 e 16 de janeiro em posto de coleta montado no shopping
Clin realiza encontro sobre saúde mental e combate à hanseníase
Ação fez parte das campanhas Janeiro Branco e Janeiro Roxo
Niterói anuncia ciclofaixa e faixa para corrida na orla de Itacoatiara
Iniciativa amplia a mobilidade ativa e incentiva o uso da bicicleta na cidade
Niterói realiza ação integrada contra motos barulhentas no Fonseca
Dezessete motociclistas foram autuados por infrações diversas
