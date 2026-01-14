Niterói: Lei de autoria do deputado Vitor Junior declara o Canto do Rio como patrimônio imaterial - Divulgação

Niterói: Lei de autoria do deputado Vitor Junior declara o Canto do Rio como patrimônio imaterialDivulgação

Publicado 14/01/2026 18:11

Niterói - O Canto do Rio Foot-Ball Club agora é oficialmente patrimônio cultural e imaterial do Estado do Rio. A Lei 11.099, de autoria do deputado estadual Vitor Junior (PDT), que tem como objetivo preservar a trajetória e o legado do clube com sede em Niterói, foi sancionada pelo Governo do Estado e publicada nesta quarta-feira (14), no Diário Oficial. O parlamentar reforça que o Canto do Rio é um símbolo da história esportiva e afetiva de Niterói e ressalta a importância do clube para a formação de atletas de várias gerações.

“Esta Lei é um reconhecimento à história, à identidade e à importância do Canto do Rio para Niterói e para o nosso Estado. Declarar o clube como patrimônio cultural e imaterial é preservar a memória coletiva e valorizar um espaço que vai muito além do esporte. Os clubes cumprem um papel importante nas cidades, com suas sedes sendo ponto de encontro, espaços de convivência, de formação cidadã e de incentivo ao esporte, à cultura e ao lazer”, diz Vitor Junior, que lidera a Frente Parlamentar de Defesa dos Clubes Sociais e Esportivos do Estado na Alerj.

Carinhosamente chamado de Cantusca pelos torcedores, o clube que revelou nomes como o tricampeão mundial Gerson, o Canhotinha de Ouro, e Vinicius Jr, jogador do Real Madrid e da seleção brasileira, é também celeiro de craques em modalidades como natação, polo aquático e basquete. Recentemente, voltou a se destacar nos jogos de futebol da categoria de base. Já são 110 anos de história do Canto do Rio, tendo entre seus principais títulos o Torneio Início do Campeonato Carioca de 1953 e o Torneio Início do Campeonato Fluminense de 1918 e 1926. Foi um dos cinco fundadores da Associação Fluminense de Esportes Atléticos (AFEA), que se tornaria a Federação Fluminense de Desportos, organizadora do futebol do antigo Estado do Rio.