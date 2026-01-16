Niterói: Prefeito e Juliana Benício participaram da vistoria - Evelen Gouvêa

Publicado 16/01/2026 13:05

Niterói – O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, acompanhou, nesta quinta-feira (15), em São Domingos, o avanço das obras da Arena Niterói e do Distrito da Inovação, dois projetos estratégicos para a região central da cidade.

Na visita à Arena Niterói, que integra o Parque Poliesportivo da Concha Acústica, o prefeito esteve acompanhado da vice-prefeita e secretária de Clima e Sustentabilidade, Isabel Swan; do secretário de Esporte e Lazer, Rubens Goulart; do presidente da Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), Antônio Lourosa; e do vereador Luiz Carlos Gallo. O ginásio tem previsão de entrega no primeiro semestre de 2026. Durante a visita, o prefeito destacou que a Arena Niterói vai contribuir para impulsionar a economia local e gerar oportunidades de emprego.

“Vai ser a maior arena indoor do Leste Fluminense, com climatização e tratamento acústico. O espaço vai oferecer mais conforto para quem vier assistir a grandes eventos esportivos, shows e atividades culturais. A Arena Niterói já está na reta final para ser entregue”, afirmou Rodrigo Neves.

Distrito da Inovação de Niterói – Após a visita à Arena Niterói, o prefeito seguiu para acompanhar as obras de restauração do histórico prédio da Estação Cantareira, que vai abrigar o Distrito da Inovação de Niterói. Também participaram da visita a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Juliana Benício; o secretário de Ações Estratégicas, André Diniz; o presidente ION, Antônio Lourosa; e o responsável pela área de computação quântica da IBM na América Latina, Alexandre Pfeiffer.

O Distrito da Inovação de Niterói será um dos propulsores da transformação da economia local, hoje baseada no petróleo, para um modelo voltado à inovação, tecnologia e conhecimento. “Aqui era um local abandonado. Fizemos um projeto de restauração, que está em curso nos últimos dez meses e já está na reta final. Vai ser um grande polo, um hub de startups. Vamos ter aqui, neste Distrito de Inovação, empresas âncoras. Vamos construir um ecossistema com empresas e universidades, como a Universidade Federal Fluminense e instituições privadas, além de grandes empresas do Brasil”, afirmou Rodrigo Neves.

O responsável pela área de computação quântica da IBM na América Latina, Alexandre Pfeiffer, afirmou que há previsão de implantação do primeiro centro de inovação quântica da IBM para a América Latina no Distrito da Inovação de Niterói. “Temos 40 centros ao redor do mundo, e aqui em Niterói será o primeiro da América Latina. É uma grande honra para nós, da IBM”, adiantou.

Com investimento total de R$ 39,5 milhões, a previsão de entrega do projeto é para o primeiro semestre de 2026. “Esse projeto não vai mudar apenas Niterói. Vai mudar o Estado e tornar o Brasil um centro de inovação da América Latina”, finalizou a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Juliana Benício.