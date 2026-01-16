Niterói: limpeza é feita de forma periódica e também por demanda - Leonardo Simplício

Niterói: limpeza é feita de forma periódica e também por demandaLeonardo Simplício

Publicado 16/01/2026 13:01

Niterói – Um dos maiores símbolos de Niterói recebeu atenção especial nesta quinta-feira (15). A estátua de Arariboia, no Centro da cidade, passou por um processo de limpeza realizado pela Prefeitura de Niterói com o objetivo de preservar o monumento. A ação foi realizada pela Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), que mobilizou uma equipe especializada para remover fuligem, oxidação e pichações que afetam o monumento.

Para a limpeza, a Clin deslocou cerca de dez funcionários, além de um caminhão-pipa com água de reuso e um caminhão munck com cesto acoplado, que permite alcançar todas as partes da estátua com segurança. O serviço utiliza produtos específicos que não agridem o material do monumento, garantindo a preservação e o brilho sem causar danos — os mesmos utilizados na manutenção de outros monumentos da cidade.

Segundo o presidente da Clin, Acílio Borges, a limpeza é feita de forma periódica e também por demanda.

“As equipes locais identificam quando há pichações ou sujeira. A chuva ajuda um pouco, mas alguns monumentos exigem uma limpeza específica, com solventes que não danificam o material. A estátua de Arariboia, por ser um símbolo da cidade, tem uma atenção ainda maior”, explicou. Ele destacou ainda o uso de água de reuso na operação, reforçando o compromisso ambiental do município.

Inaugurada em 1973, a estátua homenageia o líder indígena temiminó Arariboia, fundador de Niterói em 1573. Por representar a força, a história e a identidade do município, o monumento passa por cuidados regulares de conservação.

Quem passa pela região aprovou a iniciativa. A pintora Patrícia Gonçalves, que transitava pela Praça Arariboia, elogiou a ação.

“Ontem eu e meu esposo comentamos como a estátua estava suja e precisava de uma limpeza. Hoje passo por aqui e vejo a Clin trabalhando. Achei maravilhoso. A estátua é um grande símbolo da cidade e merece esse cuidado, ainda mais agora, de frente para o mar”, afirmou.