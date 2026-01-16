Niterói: Senador Romário visita o Prefeito Rodrigo Neves - Evelen Gouvêa

Niterói: Senador Romário visita o Prefeito Rodrigo NevesEvelen Gouvêa

Publicado 16/01/2026 13:10

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, recebeu o senador Romário (PL), nesta quinta-feira (15), no gabinete da Prefeitura de Niterói. O encontro reforçou a parceria entre o município e o senador, que tem histórico de apoio a pautas ligadas ao esporte, à juventude e à inclusão social.

Durante a reunião, o prefeito Rodrigo Neves destacou a relação de parceria com o parlamentar e a importância do diálogo para o desenvolvimento da cidade.

“É sempre um prazer receber o Romário, que é uma referência para a juventude e para o esporte, além de ser um parceiro de Niterói”, afirmou o prefeito.

Rodrigo Neves destacou ainda a atuação do senador no Congresso Nacional, especialmente em projetos voltados à inclusão da pessoa com deficiência, e agradeceu o apoio do parlamentar.

Romário ressaltou a satisfação em estar na cidade e elogiou a gestão municipal. Segundo o senador, Niterói é exemplo de administração pública no país. Ele também reforçou o compromisso de seguir atuando em parceria com a Prefeitura.

“Pode sempre contar comigo e com o meu gabinete. Vamos continuar essa parceria”, disse o senador.