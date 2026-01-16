Niterói: Senador Romário visita o Prefeito Rodrigo NevesEvelen Gouvêa
Prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, recebe senador Romário
Rodrigo destacou a atuação do senador no Congresso Nacional, especialmente em projetos voltados à inclusão da pessoa com deficiência
Prefeito Rodrigo Neves vistoria obras em região central de Niterói
Arena Niterói e Distrito da Inovação integram conjunto de projetos estratégicos da cidade
Niterói promoveu limpeza da estátua de Arariboia nesta quinta-feira
A ação foi realizada pela Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), que mobilizou uma equipe especializada
Cidade oferece serviços veterinários gratuitos no Fonseca
Projeto Ação Animal será realizado neste sábado
Niterói registra avanço nos índices de balneabilidade das praias em 2025
Levantamento do Inea reflete investimentos contínuos da Prefeitura em saneamento, fiscalização e sustentabilidade
Niterói promove grande mobilização para ampliar consultas, exames e cirurgias
Iniciativa em parceria com o Ministério da Saúde busca reduzir filas e agilizar atendimentos na rede municipal
