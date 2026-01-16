Niterói: programa reforça a escola como espaço de cuidado e pertencimento, mesmo fora do calendário letivo - Guto Rodriguez

Niterói: programa reforça a escola como espaço de cuidado e pertencimento, mesmo fora do calendário letivoGuto Rodriguez

Publicado 16/01/2026 16:55

Niterói – A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza, entre os dias 19 e 30 de janeiro de 2026, mais uma edição do Tô de Férias na Escola, iniciativa que transforma o período de recesso em um tempo de convivência, aprendizagem e experiências significativas para crianças da Rede Municipal. Cerca de 700 crianças inscritas, de 14 unidades de educação, participarão do programa.

As atividades acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. Durante essas duas semanas, as crianças terão café da manhã e almoço garantidos nas unidades que receberão o programa.

A novidade de 2026 é que a abertura do programa será realizada no Centro de Formação Darcy Ribeiro, reunindo todas as escolas participantes em momentos coletivos de integração. As crianças participarão de atividades esportivas do programa Niterói Joga em Rede, além de vivências nos Ateliês do Sabor e de Linguagens e nos Clubes de Inovação, Maker e Linguagens.

Ao longo do período, a programação cotidiana acontece nas próprias unidades de educação, com uma agenda diversificada de oficinas e vivências, como dança, teatro, música, contação de histórias, jogos, brincadeiras e atividades culturais, pensadas para estimular a criatividade, a convivência e o protagonismo das crianças.

Para o secretário municipal de Educação, Bira Marques, o programa reforça a escola como espaço de cuidado e pertencimento, mesmo fora do calendário letivo.

“O Tô de Férias na Escola é construído a partir do interesse das próprias unidades, respeitando a autonomia das equipes e suas realidades. A proposta é manter a escola viva durante o recesso, oferecendo às crianças experiências culturais, lúdicas e educativas, em um ambiente seguro, acolhedor e significativo”, afirma o secretário.

Confira a lista de unidades participantes:

UMEI Almir Garcia da Silva (Maceió)

UMEI Darcy Ribeiro (Charitas)

UMEI Geraldo M. Bezerra de Menezes (Santa Rosa)

UMEI Jacy Pacheco (Barreto)

UMEI Lizete Fernandes Maciel (Jacaré)

UMEI Vinícius de Moraes (Sapê)

E. M. Governador Roberto Silveira (Morro do Castro)

E. M. Anísio Teixeira (São Domingos)

E. M. Djalma Coutinho de Oliveira (Fonseca)

E. M. Eulália da Silveira Bragança (Piratininga)

E. M. Julia Cortines (Icaraí)

E. M. Tiradentes (Tenente Jardim)

E. M. Santos Dumont (Fátima)