Niterói: Prefeito recebeu o ministro da Saúde substituto, Adriano Massuda, que visitou o Hospital Oceânico Gilson Cantarino, na Região OceânicaEvelen Gouvêa

Publicado 16/01/2026 16:51

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, recebeu, nesta sexta-feira (16), o ministro da Saúde substituto, Adriano Massuda, que visitou o Hospital Oceânico Gilson Cantarino, na Região Oceânica, para conhecer a estrutura e os serviços da unidade.

Também estiveram na visita a secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows; o diretor do programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, Rodrigo Oliveira; e a primeira-dama e gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, Fernanda Sixel Neves.

Durante a visita, o prefeito Rodrigo Neves relembrou que o Hospital Oceânico Gilson Cantarino foi o primeiro construído no país para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Ele destacou os avanços na redução das filas da rede municipal de saúde, com mais agilidade na realização de exames, cirurgias e consultas com especialistas, impulsionados pelo programa Fila Zero.

“Iniciamos 2026 com um recorde de exames. Por meio do programa Fila Zero, que lançamos no ano passado, já realizamos 40 mil exames que estavam represados na rede de saúde. Só aqui no Hospital Oceânico, estão sendo feitas 500 cirurgias por mês. É algo absolutamente extraordinário que acontece em toda a rede municipal. E tem mais. Vamos inaugurar neste primeiro semestre o Supercentro de Imagens, Exames e Saúde da Região Oceânica para atender toda Niterói, no antigo Hospital da Amil”, afirmou Rodrigo Neves.

Até este sábado (17), está acontecendo um mutirão de cirurgias e exames nos hospitais municipais Oceânico Gilson Cantarino, Carlos Tortelly, Getulinho e Orêncio de Freitas. Estão sendo ofertados exames de mamografia, endoscopia, colonoscopia, raio-X, ecodoppler e ultrassonografia. Também são realizadas cirurgias gerais e pediátricas, como procedimentos de fimose. A ação conta ainda com a participação do Hospital Universitário Antônio Pedro e do IBAP. Também são realizados exames de ressonância magnética, cateterismo, angioplastia, angioplastia vascular, além de cirurgias ginecológicas, nefrológicas, proctológicas e de catarata.

“Estamos começando o ano com as ações do “Agora Tem Especialistas” em todo o Brasil, e escolhemos vir a Niterói porque a cidade simboliza o compromisso com a saúde. É um trabalho conjunto do governo federal, do governo do estado e do governo municipal, que se unem para ampliar a oferta de serviços, fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) e garantir qualidade na assistência prestada aos brasileiros”, afirmou o ministro da Saúde substituto, Adriano Massuda.

Carreta no Mercado Municipal – Como parte da mobilização da Prefeitura de Niterói para reduzir as filas de exames e cirurgias na rede municipal de saúde, uma carreta do Ministério da Saúde está no Mercado Municipal, no Centro. A ação integra o Programa Fila Zero em parceria com o programa “Agora Tem Especialistas”, do ministério. O objetivo é ampliar o acesso da população aos atendimentos especializados.

A abertura da ação contou com a presença da vice-prefeita e secretária de Clima e Sustentabilidade, Isabel Swan; do ministro da Saúde substituto, Adriano Massuda; da secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows; da secretária estadual de Saúde, Cláudia Mello e outras autoridades municipais.

A carreta ficará no Mercado Municipal de Niterói por aproximadamente 30 dias, onde serão realizados exames de tomografia com encaminhamento da Central de Regulação. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e também neste sábado (17).

“Hoje, Niterói já realizou mais de 32 mil exames pelo programa Fila Zero, ampliando o atendimento também por meio de hospitais privados e de um programa de aceleração para que não haja filas. Durante 30 dias, essa carreta ficará no Mercado Municipal, no Centro de Niterói, com equipamento de tomografia de primeiríssima qualidade, para prestar o melhor serviço à população”, ressaltou a vice-prefeita Isabel Swan.

A estratégia integrada entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura de Niterói permitirá ampliar significativamente a capacidade de atendimento da rede municipal, beneficiando pacientes que aguardam por exames e cirurgias eletivas.

“Niterói tem uma proposta desde o ano passado, que é o Fila Zero, e o Governo Federal também tem uma proposta absolutamente revolucionária, que é o “Agora Tem Especialista”. Nós entendemos o processo do SUS com a assistência primária, mas há um percentual da população que precisa ir além disso. Nesse sentido, tanto o governo federal quanto o governo municipal fizeram movimentos para atender essa demanda. Essa carreta será capaz de realizar cerca de 60 exames por dia, o que significa mais de 1.200 exames ao longo de um mês”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows.

A secretária de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, Cláudia Mello, destacou que o principal objetivo do programa Agora Tem Especialistas é reduzir o tempo de espera por exames e procedimentos. “É um trabalho de união de forças, no dia a dia, para que os exames e os procedimentos estejam mais próximos das pessoas”, concluiu Cláudia Mello.