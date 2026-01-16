Niterói: evento é organizado pela Associação de Food Trucks de Niterói, com o apoio da Prefeitura - Divulgação

Niterói: evento é organizado pela Associação de Food Trucks de Niterói, com o apoio da PrefeituraDivulgação

Publicado 16/01/2026 20:32

Niterói - O verão em Niterói não é só sol e praia — é também música boa, comida gostosa, moda e muita animação com o Pôr de Sol mais bonito da cidade! O praião de Piratininga vem sendo palco de um festival de cores e sons, reunindo moradores e visitantes para curtir bandas e artistas que misturam samba, pop, rock, pagode e sucessos populares pra dançar e cantar junto. É o Festival de Verão Pôr de Sol que tem sua próxima edição nos dias 24, 25 e 26. E, para fevereiro, na “entressafra” do carnaval, os organizadores já anunciam outras duas tamanho o sucesso de público.

Os shows são gratuitos, ao ar-livre, como pede as programações pós-praia, começando às 19h. Mas a feira de gastronomia, as barracas de moda e artesanato, assim como a área kids, começam a funcionar antes, às 17h. O line-up dessa edição reúne Bloody Mary, Nosso Samba e Pagode do Ivanzin.

Programa completo

O Praião de Piratininga é o cenário perfeito para essa celebração ao verão. Com uma brisa constante e paisagem deslumbrante é o palco ideal para o festival que reúne, com conforto, música e uma variedade de opções gastronômicas. Além das atrações musicais, o evento conta com food trucks (com cadeiras e mesas para reunir amigos) oferecendo opções de comidas e bebidas, garantindo uma experiência completa para quem deseja aproveitar ao máximo as noites quentes.

Além dos shows, um DJ é o responsável por abrir a programação musical, aquecendo o clima do evento, conectando o público para transitar por diferentes estilos e ritmos, garantindo animação e alto astral desde os primeiros momentos.

Nesta edição, a música vai do pop/rock da banda Bloody Mary, que abre o festival, passando pelo samba de raiz do Nosso Samba e encerrando com o Pagode do Ivanzin.

Organizado pela Associação de Food Trucks de Niterói, com o apoio da Prefeitura de Niterói, o festival tem edições programadas também para fevereiro, mantendo o ritmo, a diversão e a boa música para o público que quer aproveitar o verão com estilo e segurança.

Confira a programação dos dias 24, 25 e 26 de janeiro

- Sexta-feira, 24 de janeiro:

- 19h e 21h: Bloody Mary

- Sábado, 25 de janeiro:

- 19h e 21h: Nosso Samba

- Domingo, 26 de janeiro:

- 19h e 21h: Pagode do Ivanzin