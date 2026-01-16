Niterói: atuação integrada entre a Prefeitura e a Polícia Civil foi decisiva - Divulgação

Niterói: atuação integrada entre a Prefeitura e a Polícia Civil foi decisivaDivulgação

Publicado 16/01/2026 20:28

Niterói - A atuação integrada entre a Prefeitura de Niterói e a Polícia Civil foi decisiva para o avanço das investigações sobre um homicídio ocorrido no bairro Ingá, no início deste mês. Nesta quinta-feira (15), policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam dois homens por receptação qualificada e deram cumprimento a mandado de prisão por homicídio qualificado contra um dos envolvidos no crime. Com apoio do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), policiais receberam a informação de que um veículo VW Fox, identificado como um dos automóveis utilizados no crime, estava circulando nas imediações do Morro do Estado. As equipes iniciaram imediatamente diligências e conseguiram localizar e abordar o carro no Centro de Niterói.

O homicídio ocorreu no dia 4 de janeiro de 2026, quando a vítima, identificada pelas iniciais A.B.S., foi morta enquanto trafegava em uma motocicleta pela Rua Fagundes Varela, no Ingá. O trabalho técnico contou com o auxílio do Cisp, que disponibilizou imagens de câmeras de monitoramento e dados do sistema ShotSpotter, tecnologia capaz de detectar disparos de arma de fogo em tempo real. Todo o material coletado foi analisado e entregue à autoridade policial, contribuindo para a identificação de dois veículos envolvidos na ação criminosa: o VW Fox e uma motocicleta Honda NXR 160 Bros.

Durante a abordagem ao automóvel, os policiais encontraram dois indivíduos em posse de diversos notebooks e aparelhos eletrônicos, todos envoltos em papel-alumínio, prática utilizada para dificultar a rastreabilidade dos dispositivos. Os dois foram autuados pelo crime de receptação qualificada. No decorrer dos depoimentos, ficou confirmado que um dos abordados teve participação direta no homicídio ocorrido no Ingá.

Os presos foram encaminhados à Delegacia de Homicídios para a adoção das medidas cabíveis e, posteriormente, conduzidos ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.