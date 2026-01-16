Niterói: são anunciadas três novas audiências públicas territoriais do Programa Vida Nova no Morro - Claudio Fernandes

Publicado 16/01/2026 20:23

Niterói - A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (SMHRF) e do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, anuncia a realização de três audiências públicas territoriais do Programa Vida Nova no Morro (PVNM). Os encontros vão acontecer nos dias 21 e 24 de janeiro e têm como objetivo ouvir de perto os moradores das comunidades que compõem a amostra representativa do programa.



As audiências são abertas e ocorrerão nos seguintes locais e horários:



Pau-Ferro

Data: 21 de janeiro de 2026, às 17h30

Local: CEU Ismael Silva - Av. Carlos Ermelindo Marins, 34 - Jurujuba.



Vila Ipiranga

Data: 24 de janeiro de 2026, às 9h

Local: Centro Cultural Cauby Peixoto - Alameda São Boaventura, 263 - Fonseca.



Boa Vista

Data: 24 de janeiro de 2026, às 14h

Local: UMEI Professor Nilo Neves - Rua Silveira da Mota, s/n° - Comunidade Boa Vista.



O PVNM trabalha para desenvolver soluções que possam ser replicadas nas 83 comunidades do município. Pau-Ferro, Vila Ipiranga e Boa Vista foram selecionadas por representarem, respectivamente, realidades de pequeno, médio e grande porte em Niterói, permitindo uma análise completa de como o tamanho do território influencia desafios e soluções nos eixos de urbanização, habitação, fortalecimento comunitário e desenvolvimento socioeconômico.



"As audiências públicas são fundamentais para o Programa Vida Nova no Morro, porque é nelas que a política pública ganha escuta, sentido e legitimidade. Quando a população participa, o planejamento se qualifica e as decisões se fortalecem, e é assim que estamos construindo o Programa", destaca a secretária municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Marcele Sardinha.

Sobre o Programa Vida Nova no Morro - O Vida Nova no Morro é uma iniciativa estruturante da Prefeitura de Niterói que articula políticas urbanas, sociais, habitacionais e de segurança pública de forma integrada. Coordenado pela SMHRF em parceria com o Escritório de Políticas Transversais, o programa conta com cooperação técnica do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e atuação intersetorial de diversos órgãos municipais. O programa atua em cinco eixos indissociáveis:



1. Urbanização Sustentável e Resiliente: Intervenções como drenagem eficiente, contenção de encostas, qualificação de espaços públicos e saneamento básico.

2. Melhorias Habitacionais: Ações de reboco, pintura, adequação de telhados, acessibilidade e combate à umidade para promover conforto e segurança.

3. Fortalecimento Comunitário: Processo contínuo de formação, apoio a iniciativas culturais, educação ambiental e incentivo à economia solidária.

4. Desenvolvimento Socioeconômico: Parcerias para capacitação profissional, com foco em mulheres chefes de família e jovens, em áreas como construção civil, tecnologia e economia criativa.

5. Segurança Cidadã: Planejamento integrado ao Pacto Niterói Contra a Violência, com requalificação de espaços públicos para estimular a convivência e a ocupação positiva do território.



Para a gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, Fernanda Sixel Neves, a participação dos moradores amplia as soluções pensadas para cada comunidade. "A participação popular não é um detalhe ou uma etapa do projeto; é o alicerce permanente do Vida Nova no Morro. Só com a escuta ativa e o engajamento direto dos moradores podemos construir transformações urbanas que sejam, de fato, sociais e duráveis", declarou.