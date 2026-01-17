Niterói: mais de 4 mil motocicletas já foram abordadas em diferentes regiões da cidade desde o ano passado - Rodrigo Kastrup

Publicado 17/01/2026 17:22

Niterói - A Prefeitura realizou, na noite desta sexta-feira (16), a terceira ação integrada de fiscalização contra motos barulhentas deste ano. As abordagens aconteceram na Estrada Caetano Monteiro, em Pendotiba, entre 21h e 23h, com foco em veículos com escapamento irregular e outras infrações de trânsito. O objetivo da ação é reduzir o barulho excessivo nas ruas de Niterói e garantir mais qualidade de vida à população.

A operação foi coordenada pela Nittrans e contou com a participação da Inspetoria Geral dos Agentes de Trânsito, Secretaria de Ordem Pública (Seop), Guarda Municipal, 12º BPM, Proeis e Segurança Presente. Ao todo, 115 motociclistas foram abordados e 15 autuados por infrações diversas, incluindo falta de CNH, CNH vencida, licenciamento vencido, ausência de equipamento obrigatório, mau estado de conservação, adulteração do cano de descarga e tentativa de evasão. Quatro motocicletas foram recolhidas ao depósito, sendo uma delas por adulteração do escapamento — prática que aumenta o ruído e prejudica a qualidade de vida da população.

Desde fevereiro de 2025, quando a Prefeitura iniciou esse tipo de fiscalização, mais de 4 mil motocicletas já foram abordadas em diferentes regiões da cidade. Nesse período, 92 motos foram apreendidas, cerca de 500 multas aplicadas e 42 motocicletas foram regularizadas no próprio local da abordagem, com a recolocação do escapamento original para eliminar o excesso de ruído.

O presidente da Nittrans, Nelson Godá, afirmou que a instituição não irá retroceder e que as ações serão intensificadas. “Priorizamos o bem-estar da população niteroiense e continuaremos atuando em todas as regiões da cidade. Estamos tendo um resultado satisfatório e não iremos retroceder. Aos que sempre nos cobram providências, podem esperar que vem muito mais por aí”, destacou.

As ações de fiscalização integram o trabalho contínuo da Prefeitura de Niterói e da Nittrans para coibir irregularidades, reforçar a segurança viária e minimizar transtornos provocados por veículos em desacordo com a legislação.