Publicado 17/01/2026 17:32

Niterói - Localidades da Região da Grande Pendotiba e da Região Oceânica receberam, neste sábado (17), um conjunto de importantes obras de urbanização que já impactam diretamente a qualidade de vida dos moradores. As intervenções, realizadas pela Prefeitura de Niterói, por meio da Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), levaram melhorias estruturais, mais segurança, mobilidade e novos espaços de convivência para comunidades que aguardavam esses investimentos.

O prefeito Rodrigo Neves inaugurou as obras acompanhado da vice-prefeita Isabel Swan, da primeira-dama Fernanda Sixel Neves e do ex-prefeito Axel Grael, que deu início às intervenções em sua gestão.

“O compromisso que assumimos com essas comunidades está sendo cumprido. Estamos entregando obras que transformam o dia a dia das pessoas, com mais dignidade, infraestrutura e qualidade de vida. Esse é o papel do poder público: cuidar de quem mais precisa. Niterói é uma cidade que teve a maior geração de empregos, porque além das obras de infraestrutura também estamos dando incentivos para empresários investirem na cidade. Estamos cuidando da Saúde, com melhorias no Getulinho, no Mário Monteiro e inúmeras outras ações integradas, incluindo mais médicos nas unidades – prometi 200 médicos em quatro anos e colocamos 270 em seis meses”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

No bairro do Cafubá, na Região Oceânica, a comunidade do Caniçal recebeu um amplo pacote de obras de urbanização. As intervenções promoveram a recuperação da pavimentação das vias, a requalificação dos acessos e escadarias, com instalação de guarda-corpos, além da implementação de um novo sistema de drenagem, que complementou o já existente. Com investimento de R$ 12,6 milhões, o projeto incluiu ainda a construção de um Centro Comunitário, a restauração e instalação de novos pontos de iluminação em LED, paisagismo e a criação e revitalização de áreas de convivência com equipamentos de lazer para jovens, adultos e idosos, incluindo um campo de futebol.

“Essas obras, que às vezes parecem pequenas, fazem uma enorme diferença na vida das pessoas — para cada criança, mulher, homem, idoso e morador. Elas melhoram o dia a dia e trazem qualidade de vida. Estamos trabalhando para dar dignidade. Estamos muito felizes com essas inaugurações. É tempo de avançar, e vamos seguir avançando. Daqui a pouco tem o lançamento do Vida Nova no Morro, que vai trazer mais alegria, mais renda e mais dignidade”, destacou a primeira-dama Fernanda Sixel Neves, gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados da Prefeitura.

Depois, o prefeito e a comitiva seguiram para a Região da Grande Pendotiba, onde a ION concluiu um amplo conjunto de intervenções nas comunidades do Caranguejo, Barreira e Monan, no Largo da Batalha, com investimento total de R$ 54,3 milhões. As obras levaram melhorias estruturais e urbanísticas a áreas históricas da cidade, reforçando a infraestrutura e ampliando os espaços de convivência. No local, o prefeito anunciou a construção de uma nova creche municipal para atender a diversas localidades próximas e a implantação de uma área de lazer no Largo da Batalha.

Na comunidade do Caranguejo, foram executadas obras de contenção de encostas, pavimentação e calçamento das vias, além da construção de escadarias. A iluminação em LED e o paisagismo deram novo aspecto às áreas coletivas, como a Praça da DPO, a Praça Infantil, a churrasqueira e o Largo da Torre. O entorno da Área do Trailer também foi urbanizado, ampliando as opções de lazer e convivência para os moradores.

Na Barreira, além da pavimentação, drenagem e construção de escadarias, os moradores passaram a contar com um campo de futebol totalmente estruturado, com banheiros, vestiários, iluminação, chuveiro externo, churrasqueira, pintura e paisagismo, fortalecendo o esporte e o lazer na comunidade.

Já no Monan, as obras incluíram a implantação de sistema de drenagem, pavimentação dos acessos principais, construção de escadarias com guarda-corpos, iluminação pública e paisagismo. Também estão em andamento intervenções de contenção de encostas e a construção de uma quadra de esportes, acompanhada da recuperação do entorno. Outro destaque foi a urbanização da Travessa Souza Soares, que liga as comunidades da Barreira e do Caranguejo, com obras de drenagem e instalação de amplas manilhas, garantindo melhor escoamento das águas pluviais e mais segurança.

No bairro do Maceió, também no Largo da Batalha, a ION finalizou as obras de urbanização com investimento de R$ 10,4 milhões. As intervenções contemplaram a implantação de um novo sistema de drenagem, recuperação da pavimentação das vias, requalificação dos acessos e escadarias, além da construção de contenções de encostas e instalação de guarda-corpos. As melhorias reforçam a infraestrutura do bairro, garantindo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para os moradores.

“Nossa base trabalha com um governo de continuidade das ações. O prefeito Rodrigo começou, em seus primeiros mandatos, obras em diversos lugares. Eu continuei e ele assumiu dando continuidade e ampliando as ações. Por isso, hoje entregamos estas obras. Estamos cuidando da cidade de forma preventiva e resiliente, em função das mudanças climáticas”, afirmou o ex-prefeito Axel Grael.

Grota

A ION também concluiu as obras de urbanização nas comunidades da Grota e da Igrejinha, localizadas, respectivamente, no bairro de São Francisco e no Largo da Batalha. Com investimento de R$ 24,8 milhões, as intervenções trouxeram melhorias significativas para os moradores. Foram realizadas a pavimentação das vias e a requalificação dos acessos, vielas e escadarias. O campo de futebol e três praças das comunidades passaram por revitalização, recebendo novos equipamentos e paisagismo. Também foram instalados pontos de iluminação em LED, garantindo mais segurança e eficiência energética. O sistema de drenagem foi ampliado e complementado, contribuindo para a prevenção de alagamentos e a melhoria da infraestrutura urbana.