Niterói: iniciativa da Secretaria e da Fundação Municipal de Educação de Niterói segue até o dia 30 de janeiroDivulgação

Publicado 19/01/2026 18:16

Niterói – O programa Tô de Férias na Escola teve início nesta segunda-feira (19) em Niterói, levando alegria, brincadeiras e experiências educativas para crianças da Rede Municipal durante o recesso escolar. A abertura aconteceu no Centro de Formação Darcy Ribeiro, que recebeu a criançada com muita animação e a apresentação do grupo Violúdico, garantindo diversão logo no primeiro dia.

A iniciativa da Secretaria e da Fundação Municipal de Educação de Niterói segue até o dia 30 de janeiro e reúne cerca de 700 crianças, de 14 unidades de educação do município. As atividades acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, com café da manhã e almoço garantidos.

Em 2026, o programa amplia seus espaços e fortalece a integração entre educação, esporte e cultura. Além das escolas participantes, o Centro de Formação Darcy Ribeiro e o Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede passam a integrar oficialmente a programação do Tô de Férias na Escola, recebendo crianças ao longo dos dez dias de atividades. Nesses espaços, serão desenvolvidas vivências esportivas, oficinas e experiências nos Ateliês do Sabor e de Linguagens, além dos Clubes de Inovação, Maker e Linguagens.

Durante o período, as unidades escolares também realizam uma programação diversificada, com oficinas de dança, teatro, música, contação de histórias, jogos, brincadeiras e atividades culturais, promovendo a convivência, a criatividade e o protagonismo infantil.

Para o secretário municipal de Educação de Niterói, Bira Marques, a integração de novos espaços fortalece ainda mais a proposta do programa. “Neste ano, damos um passo importante ao integrar o Centro de Formação Darcy Ribeiro e o Centro de Treinamento Niterói Joga em Rede ao Tô de Férias na Escola. Esses espaços ampliam as possibilidades de aprendizagem, convivência e troca, fortalecendo a relação das crianças com a cidade, o esporte, a cultura e a inovação, mesmo durante o recesso escolar”, afirmou.

Confira a lista de unidades participantes:

UMEI Almir Garcia da Silva (Maceió)

UMEI Darcy Ribeiro (Charitas)

UMEI Geraldo M. Bezerra de Menezes (Santa Rosa)

UMEI Jacy Pacheco (Barreto)

UMEI Lizete Fernandes Maciel (Jacaré)

UMEI Vinícius de Moraes (Sapê)

E. M. Governador Roberto Silveira (Morro do Castro)

E. M. Anísio Teixeira (São Domingos)

E. M. Djalma Coutinho de Oliveira (Fonseca)

E. M. Eulália da Silveira Bragança (Piratininga)

E. M. Julia Cortines (Icaraí)

E. M. Tiradentes (Tenente Jardim)

E. M. Santos Dumont (Fátima)